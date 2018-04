Złe stosunki rodzinne nie zawsze mogą być podstawą wydziedziczenia - wyrok Sądu Najwyższego

Do serdecznych kontaktów rodzinnych potrzebna jest wola i spadkodawcy, i spadkobierców.

Złe stosunki rodzinne mogš być podstawš wydziedziczenia, ale nie należy ich oceniać tylko z punktu widzenia spadkodawcy. Niedbajšcy o dobre kontakty dziadek, jak w tej sprawie, nie może zarzucać wnukom, że tylko sporadycznie się nim interesowali. W konsekwencji nie może ich wydziedziczyć.

To sedno najnowszego wyroku Sšdu Najwyższego, tym ciekawszego, że takich spraw jest coraz więcej. Spadki też sš coraz większe, a relacje rodzinne zapewne luŸniejsze.

Wydziedziczenie

Wbrew często spotykanemu zapatrywaniu, wydziedziczenie, nie polega na pominięciu spadkobiercy w dziedziczeniu (testamencie), jego istotš jest pozbawienie najbliższego krewnego prawa do zachowku, który jest zabezpieczeniem dla najbliższych krewnych, które winni spadkobiercy mu wypłacić. Uprawnionymi sš dzieci, ew. wnuki spadkodawcy, małżonek oraz rodzice, którzy by normalnie dziedziczyli (według ustawy), i należš im się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni 2/3 trzecie wartoœci udziału spadkowego, w innych zaœ wypadkach – 1.

W tej sprawie zachowku domagała się jedyna córka zmarłego, która w trakcie procesu zmarła i w jej miejsce wstšpili dwaj jej synowie a wnukowie spadkodawcy, który całš trójkę wydziedziczył w testamencie notarialnym. Choć jeden z wnuków od trzeciego roku ma zdiagnozowany autyzm, a dziadek był lekarzem i musiał sobie z tego zdawać sprawę, a drugi miał w chwili sporzšdzenia testamentu 11 lat, zaœ w chwili œmierci dziadka 16 lat. Spadkodawca mieszkał na Œlšsku, a jego córka z wnukami pod Warszawš co utrudniało kontakty, które nadto osłabły, kiedy spadkodawca zerwał kontakty z córkš, gdy ta w czasie sprawy rozwodowej jej rodziców stanęła po stronie matki. Z drugiej strony przez kilka ostatnich lat spadkodawcš opiekowała się rodzina jego siostrzeńca i temu siostrzeńcowi przeznaczył spadek, wyceniony na ponad 500 tys. zł.

Dwie racje

Wnuki nie pogodziły się z wydziedziczeniem, a sšdy niższych instancji zasšdziły im po 120 tys. zł, (tyle zażšdali, choć mogły nieco więcej), z odsetkami od doręczenia spadkobiercy pozwu. Ten się z nim nie zgadzał, a jego pełnomocnik kwestionował zwłaszcza prawo tego w pełni sprawnego wnuka do zachowku.Wskazywał, że jako kilkunastoletni chłopak mógł nawet wbrew matce szukać kontaktów z dziadkiem, zresztš sporadyczne kontakty były. Także drugi wnuk nie był pozbawiony zupełnie możliwoœci decydowania o swoim zachowaniu.

Z kolei pełnomocnik wnuków mec. Tomasz Salachna przekonywał, że nie można od osoby nie w pełni sprawnej czy niepełnoletniej wymagać takich samych zachowań jak od osoby dorosłej. Tym bardziej że wnuki to dalszy szczebel pokrewieństwa. Między nimi a spadkodawcš była jeszcze ich matka, a sam dziadek był dla wnuków chłodny i nie zabiegał o kontakt.

I te argumenty przekonały SN.

– Złe stosunki rodzinne mogš być podstawš wydziedziczenia, ale należy je oceniać całoœciowo. Nie ma zaœ wštpliwoœci, że dziadek miał z wnukami tylko sporadyczne kontakty, przy okazji np. takich uroczystoœci jak pierwsza komunia. Jeœli dziadek nie pragnšł kontaktów, to trudno wymagać zaangażowania po stronie wnuków – powiedziała sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Co się zaœ tyczy odsetek, to przy zachowku, jako roszczeniu pieniężnym, co do zasady należš się one od dnia jego zażšdania. Tylko gdyby w trakcie procesu doszło do istotnej zmiany wartoœci spadku, można by przyjšć póŸniejszš datę. Wyrok SN jest ostateczny.

Dodajmy, że tydzień wczeœniej w podobnej sprawie dwaj wydziedziczeni przez ojca synowie nie zdołali podważyć wydziedziczenia. SN uznał, że nawet kiedy obie strony (i ojciec, i synowie) wywoływały konflikty, trwałe zerwanie przez synów kontaktów z ojcem (choć mieszkali w jednym domu) uzasadnia ich wydziedziczenie. Š?

Sygn. akt I CSK 428/17

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

prof. Bogudar Kordasiewicz - specjalista od prawa spadkowego, konsultant w KL Gates

Ostrożne, często wręcz zachowawcze podejœcie orzecznictwa do wydziedziczenia należy uznać za słuszne. Krytykom zachowku jako instytucji należałoby przypomnieć, że coraz częœciej majštek spadkowy jest wynikiem pracy i działalnoœci kilku pokoleń.

O ile można jeszcze próbować wytłumaczyć prawo jednostki do przeznaczenia dorobku swojego życia dowolnie wybranej osobie (stanowisko skrajnych krytyków zachowku), o tyle argumentacja ta zawodzi, gdy spadkodawca otrzymał majštek w wyniku sukcesji po poprzednich pokoleniach. Dlatego sšdy powinny dokładnie przyglšdać się nie tylko relacjom rodzinnym, ale także dyspozycjom testamentowym.