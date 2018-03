Włodzimierz Czarzasty: Chcemy z PO rozmawiać o Warszawie

- Chcemy pomóc głównej sile opozycyjnej w Polsce w walce o mšdroœć w Warszawie - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Włodzimierz Czarzasty, szef SLD.

Czarzasty wypowiedział się o aktywnoœci politycznej SLD. Przedstawił przyszłe plany swojej partii w kontekœcie ustawy degradacyjnej i deubekizacyjnej wprowadzonej przez PiS. - Nie jest to nowoœć, że SLD – i myœlę, że to jest plus dla tej partii - pod tym względem zawsze było konsekwentne. To znaczy, bronienie praw nabytych – bez względu na to czy to sš pienišdze, czy to sš sprawy zwišzane z degradacjami ludzi aktywnych do 90 r. - jest jednym z podstawowych haseł programowych SLD – powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Taki jest sposób myœlenia PiS-u, to znaczy upodlić, i powiedzieć wszystkim tym, którzy byli aktywni w czasie PRL-u, że byli œwiniami. My nie zgadzamy się z takš opiniš – dodał.

Pytany o zapowiedziany start Moniki Jaruzelskiej w wyborach, powiedział że rozumie jej motywacje i chęć działania. Czarzasty stwierdził, że córka generała Jaruzelskiego będzie broniła grupę ludzi zwišzanš z PRL-owskš Polskš. - Pani Jaruzelska w pewnej chwili uznała, że wojsko i armia potrzebuje generałów, i że ci generałowie w stosunku do swoich oficerów pochowali się do mysich dziur. (...) Nie wiem, gdzie pani Jaruzelska będzie startowała, na pewno jej etap drogi politycznej powinien zakończyć się w Sejmie, dlatego że tam będzie miała możliwoœć bronienia grupy ludzi, której chce bronić, to znaczy żołnierzy Wojska Polskiego służšcych w tym wojsku do 1990 roku, i ja jej w tym pomogę – oznajmił.

Redaktor Zuzanna Dšbrowska spytała naszego goœcia o planowanš politykę w Warszawie i ewentualne rozmowy koalicyjne. - Będę czekał do 15 kwietnia, i jeżeli PO powie: chcielibyœmy rozmawiać z wami o Warszawie, tylko poważnie, a nie przez media (...) to będziemy rozmawiali. Nie będę z Trzaskowskim rozmawiał przez telefon. (...) Chcemy pomóc głównej sile opozycyjnej w Polsce w walce o mšdroœć w Warszawie – powiedział Czarzasty.