Monika Jaruzelska: Nie chcę już bronić ojca

- Nie chcę już bronić ojca, chcę bronić rodzin wojskowych, dla których ta ustawa (degradacyjna – red.) może być bardzo dotkliwa - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Monika Jaruzelska, dziennikarka, projektantka i córka Wojciecha Jaruzelskiego.

Monika Jaruzelska wypowiedziała się na temat swojego zaangażowania w polskš politykę. – Od polityki nie ucieknę, a sš rzeczy, które chciałabym zrobić, które sš mi bliskie i ważne. ( ) Nie chcę już bronić ojca, a chcę bronić rodzin wojskowych, dla których ta ustawa (degradacyjna – red.) może być bardzo dotkliwa – powiedziała.

- Nie będę odwoływała się od degradacji ojca, bo to nic nie zmienia. ( ) Nie ma to większego znaczenia ( ) i tak mój ojciec przejdzie do historii jako generał – dodała.

Pytana, dlaczego wybrała jako miejsce swojej politycznej aktywnoœci partię SLD, odpowiedziała, że już wczeœniej głosowała na to ugrupowanie. – Nie mam ochoty robienia kariery i nie myœlę o tym w ten sposób, żeby osišgać jakieœ spektakularne sukcesy – stwierdziła.

Monika Jaruzelska przypomniała tez, że przy SLD powstało Centrum Monitorowania Skutków Działania Ustawy. - W tej ustawie jest taka furtka dawania możliwoœci ( ) tworzenia społeczeństwa kapusiów – dodała Monika Jaruzelska.

Jaruzelska zapowiedziała, że będzie kandydatkš w wyborach samorzšdowych. Wykluczyła możliwoœć startu w potyczce na prezydenta Warszawy. Obszarem jej działania majš być m.in. sprawy zwišzane ze Służbš Zdrowia. Swojš aktywnoœć chciałaby okreœlać mianem działaczki społecznej. – Słowo "polityka" jest skompromitowana w Polsce i na całym œwiecie – powiedziała.





Pytana o zdanie w sprawie pomnika smoleńskiego, odpowiedziała że taki pomnik powinien powstać. – Uczciłabym wszystkie osoby, (które zginęły w katastrofie smoleńskiej – red.) – powiedziała Monika Jaruzelska.