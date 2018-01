Czarzasty do Petru: Rysiek, zadzwoń

- Ryszard Petru zadzwonił do mnie i powiedział, że będzie miał taki projekt. Powiedziałem: "Ryszard, spotkajmy się i porozmawiajmy" - mówił w RMF FM o ewentualnym udziale SLD w przygotowaniu tzw. planu Petru lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Czarzasty dodał jednak, że od tego czasu Petru się z nim nie kontaktował.

Petru przed kilkoma dniami ogłosił powołanie stowarzyszenia Plan Petru, którego celem byłoby przygotowanie wspólnego programu dla całej opozycji. Były lider Nowoczesnej podkreœlał, że do współpracy przy tworzeniu tego programu chciałby zaprosić wszystkie siły polityczne opozycyjne wobec PiS.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czarzasty przyznał jednak, że SLD jak dotšd nie skierowało nikogo do prac z Petru. Dlaczego? - Dlatego, że w ogóle nie jest mi znany ten projekt, poza tym że pan Ryszard Petru powiedział, że będzie miał taki projekt - wyjaœnił polityk.

Dodał, że po tym jak Petru zadzwonił do niego mówišc o pisaniu wspólnego programu dla całej opozycji, były lider Nowoczesnej "razem ze swoimi przyjaciółmi zrobili w Sejmie to, co zrobili" (chodzi o odrzucenie projektu ustawy liberalizujšcej przepisy aborcyjne autorstwa komitetu "Ratujmy kobiety" - Sejm odrzucił projekt w I czytaniu ze względu na absencję 39 posłów z PO i Nowoczesnej. Do skierowania ustawy do dalszych prac zabrakło 9 głosów). - I już jakoœ nie dzwoniš - dodał.

Na pytanie czy w zwišzku z tym SLD odrzuca współpracę z Petru, Czarzasty odparł: - Tak nawiasem - Rysiek zadzwoń.

Jednoczeœnie jednak, mówišc o planie Petru, Czarzasty ocenił, że "jest to projekt wynikajšcy z konfliktu wewnštrz Nowoczesnej". - W zwišzku z tym najpierw niech się Ryszard dogada z Katarzynš (Lubnauer). Jak się dogadajš, będš mieli jakiœ projekt, to niech zadzwoniš - a ja po prostu przemyœlę - dodał.

Petru mówišc o swoim planie zaznaczył, że nie działa przeciw Nowoczesnej. W partii tej od tygodni trwa jednak spór między byłym przewodniczšcym a obecnš szefowš partii.