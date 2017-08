Miller: Panie ministrze, ja jeszcze żyję

Wczoraj Konrad Szymański na antenie Polskiego radia zapewniał, że "Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, jest tą partią prawicy, która zalecała, rekomendowała, zabiegała o to, żeby Polacy wypowiedzieli się na tak w referendum akcesyjnym".

Wypowiedź wiceszefa MSZ skwitował Leszek Miller. "I nawet się pan nie zarumienił, Panie ministrze. Przecież ja jeszcze żyję" - napisał były premier na Twitterze.

Miller przypomniał w ten sposób, że to za czasów jego rządów zakończone zostały negocjacje z Unią Europejską i to on jako premier podpisywał Traktat Akcesyjny.