Joanna Senyszyn: Politycy prawicy nie wiedzą, o czym mówią. EllaOne nie przerywa ciąży

- Nie jestem w stanie pojąć dlaczego politycy prawicy tak bardzo sobie cenią zapłodnione komórki jajowe, zygoty, płody, a nie cenią kobiet, prawa ich do wyboru, do wolności - powiedziała w programie Polsat News "Skandaliści" prof. Joanna Senyszyn. Polityk SLD nawiązywała do zmian proponowanych przez rząd w zakresie dostępu do środków antykoncepcyjnych, w tym pigułek "dzień po".