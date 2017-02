Smog zabija 4 mln ludzi rocznie

Zanieczyszczenie powietrza toksycznymi związkami i pyłami wiązane jest z wyższą zapadalnością na raka, choroby układu krążenia, a także zaburzeniami układu oddechowego — przypominają eksperci Health Effects Institute (HEI). Z danych za 2015 rok (to najnowsze pełne dane) wynika, że smog spowodował ok. 4,2 mln zgonów. To piąta przyczyna śmierci na świecie.

Ponad połowa wszystkich zgonów z powodu zanieczyszczonego powietrza miała miejsce w najbardziej „zadymionych" krajach — Chinach i Indiach. W każdym z nich smog przyczynił się do ok. 1,1 mln zgonów — informuje HEI.

W Chinach władze nie przyznają jednak, że między smogiem, a zapadalnością na raka jest jakiś związek — mówi agencji Reuters Dan Greenbaum, prezes HEI. Jednak upowszechnienie energetyki odnawialnej w tym kraju, głównie inwestycje w technologię paneli słonecznych, daje nadzieję na odwrócenie negatywnego trendu.

- Indie mają znacznie więcej do zrobienia — przyznaje Greenbaum. — Wielu polityków, w tym ministrów, twierdzi, że nie ma związku między zanieczyszczonym powietrzem, a wzrostem śmiertelności. Mimo, że są na to mocne dowody.

Cały raport można znaleźć pod adresem www.stateofglobalair.org. Można również podejrzeć sytuację w Polsce (ale za okres od 1990 do 2015 roku). Według tych danych w Polsce zanieczyszczenie pyłami PM 2,5 systematycznie spada od lat 90-tych ubiegłego stulecia.

Gorzej sprawa wygląda, gdy porównamy się z innymi krajami Europy. Wypadamy wprawdzie lepiej niż Bułgaria, ale gorzej niż Węgry, czy Słowacja, czyli kraje zbliżone do nas geograficznie i cywilizacyjnie. Do liderów w tej dziedzinie — Szwecji, Finlandii, czy Estonii mamy bardzo daleko.