Mariusz Błaszczak obiecuje policjantom miliardy złotych

Szereg przedsięwzięć mających doposażyć policję m.in. w nowoczesny sprzęt, uzbrojenie, systemy informatyczne, a także tam, gdzie jest to konieczne – w nowe lub wyremontowane siedziby zakłada ustawa modernizacyjna, przygotowana przez MSWiA. Policja – największa ze służb – otrzyma w ciągu czterech lat, wliczając środki na podwyżki płac, blisko 6 mld zł.

– Na pewno te pieniądze nie zostaną zmarnowane, bo potrzeb związanych z uzupełnianiem i wymianą sprzętu, remontami i podejmowaniem nowych inwestycji nie brakuje – mówi „Rzeczpospolitej" Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Na inwestycje: budowę nowych policyjnych komend, zakończenie już trwających remontów, unowocześnienie strzelnic i obiektów szkoleniowych jest blisko 1,6 mld zł. To także środki na dokończenie odtworzeń zlikwidowanych w ostatnich latach posterunków (dotąd reaktywowano mniej więcej połowę ze 100 planowanych).

Chociaż w ostatnich latach znacząca część policyjnych obiektów przeszła remonty lub została zbudowana od podstaw, nie brak takich, w których warunki są fatalne.

Czasy PRL pamięta chociażby III komisariat w Łodzi (w planach jest jego remont) czy V komisariat w Krakowie.

– Budynek komisariatu w Krakowie jest stary, a wyposażenie i wygląd zewnętrzny urągają wszelkim standardom. Od lat mówi się o budowie nowego obiektu, teraz dzięki środkom na modernizację przedsięwzięcie ma szansę doczekać się realizacji – ocenia Ciarka.

Pokaźna suma – 624 mln zł – pójdzie na transport – lądowy i lotniczy. Kupione będą m.in. śmigłowce wielozadaniowe oraz obserwacyjno-patrolowe. Zastąpią zużyte, nawet 40-letnie dziś maszyny (policja ma ich 12).

Nowe śmigłowce będzie można skutecznie wykorzystać „w otoczeniu nieprzyjaznym", m.in. nad miastami z gęstą zabudową – czytamy w projekcie ustawy.

– Śmigłowce wykorzystujemy do patrolowania np. ruchu nad drogami czy poszukiwania osób zaginionych na terenie kompleksów leśnych. Ale służą też do szybkiego przemieszczania się grup szturmowych – mówi Mariusz Ciarka.

Policja otrzyma 2,4 tys. pojazdów, z czego ok. 1,5 tys. samochodów osobowych, terenowych, furgonów oraz specjalistycznych.

– Radiowozy jeżdżą praktycznie 24 godziny na dobę, wiele z nich jest mocno zużytych – mówi Ciarka.

Największa ze służb wzbogaci się również o 10 tys. nowoczesnych pistoletów (magazynki o pojemności 15–17 naboi), dzięki czemu wymieni przestarzałe P-64 i P-83. Antyterroryści zostaną wyposażeni w nowe pistolety maszynowe i karabinki szturmowe. Z kolei policyjni pirotechnicy dostaną najnowszej generacji roboty do wykrywania bomb i wyrzutniki pirotechniczne do rozbrajania z bliska ładunków wybuchowych. Ponadto – co w czasach zagrożeń terrorystycznych ma kolosalne znaczenie – urządzenia RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków.

Na zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy przeznaczonych zostanie 173 mln zł. Dzięki nim zakupionych zostanie m.in. 30 tys. kamizelek kuloodpornych oraz 9 tys. hełmów i kasków z ochroną twarzy.

Doposażona zostanie również drogówka. Teraz przyłapani na przekroczeniu prędkości często zgłaszają zastrzeżenia do pomiaru pochodzącego z nieraz przestarzałych urządzeń. Ustawa przewiduje zakup laserowych mierników prędkości pojazdów z rejestracją obrazu. – Ich wskazania są niezwykle precyzyjne, będzie widoczny zarówno samochód, jak i sprawca wykroczenia – wyjaśnia Mariusz Ciarka.

Również kierowcy pośrednio skorzystają z inwestycji w policyjną łączność i systemy informatyczne. – Może wreszcie sprawdzenie w bazach samochodu albo kierowcy potrwa krócej. Dzisiaj system się zawiesza – mówi funkcjonariusz drogówki z Warszawy.

Plany modernizacyjne są rozłożone na lata 2017–2020. Projekt ustawy jest w Sejmie. Łącznie na sfinansowanie wszystkich przedsięwzięć policji (w tym podwyżek płac) jest blisko 6 mld zł, z tego 3,5 mld zł to wkład własny z budżetu policji, a blisko 2,5 mld zł to środki z rezerwy celowej.