Nowa dywizja WP w Siedlcach?

Armia sprawdza czy w Siedlcach może zostać ulokowana nowa dywizja – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Oficerowie Sztabu Generalnego WP niebawem przeprowadzš rekonesans w Siedlcach. Z naszych informacji wynika, że zwišzany jest on z prowadzonymi przygotowaniami do utworzenie na wschód od Wisły nowej dywizji wojsk lšdowych.

Utworzenie takiej jednostki wpisał do Strategicznego Przeglšdu Obronnego w poprzednim roku wiceminister ON Tomasz Szatkowski. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział tworzenie takiej jednostki na wschodzie kraju w trakcie ostatniej odprawy z dowództwem Sił Zbrojnych z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Armia sprawdza kilka lokalizacji na wschodzie, ale Siedlce sš jednym z ważniejszych oœrodków branych pod uwagę. Decyzja w sprawie lokalizacji dywizji jeszcze nie zapadły. Rekomendacje dotyczšce jej ulokowania trafiš na biurko ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, i to on podejmie ostatecznš decyzję. Na razie nie wiadomo kiedy to się stanie.

O wzmocnieniu garnizonów wojskowych także w Siedlcach mówił już w 2014 r. po agresji Rosji na Ukrainie, ówczesny wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak (PO). Potem jednak minister Antoni Macierewicz obiecał, że w tej miejscowoœci będzie działało centrum szkoleniowe Wojsk Obrony Terytorialnej.

Założenie jest takie, że w centrum będš prowadzone specjalistyczne zajęcia dla żołnierzy WOT (np. z łšcznoœci), ale także dla instruktorów. Placówka ta będzie też koordynowała działania szkoleniowe ochotników. Żołnierze będš mogli korzystać m.in. z budynków koszar, strzelnicy Grabianów, placu ćwiczeń. Znajdzie się tam również magazyn broni. Obiekty wojskowe zostanš odnowione. Wiadomo, że wojsko w tej placówce zatrudni pracowników cywilnych – mieszkańców Siedlec.

Wojsko wybrało to miejsce ze względu na jego dogodne położenie, czyli w miarę łatwy dojazd ze wszystkich stron kraju. Istotna była również jego wielkoœć, która daje możliwoœć rozbudowy centrum, oraz fakt lokalizacji tam wielu niewykorzystanych wojskowych budynków. Około 30 km na południe znajduje się zaœ poligon wojskowy w Jagodnem. WOT planuje też uruchomienie oœrodka szkoleniowego w Nowym Mieœcie nad Pilicš. Jednostka ta będzie podlegała siedleckiemu Centrum.

Z naszych informacji wynika, że trwa organizacja tego centrum w Siedlcach. Niebawem zostanie powołany jego dowódca.

Gdyby zapadła decyzja o ulokowaniu w tym miejscu nowej dywizji, centrum WOT zostanie przeniesione w inne miejsce. W tym przypadku brana jest pod uwagę m.in. lokalizacja tej placówki w Toruniu.