Wojsko maluje hełmy pamiętające głęboki PRL

Œredni wiek malowanych hełmów to 40 lat

Prawie 10 tys. metalowych hełmów leży w magazynie firmy, która je remontowała i nie chce ich zwrócić wojsku. To niejedyny kłopot z odmładzaniem hełmów wycišganych z magazynów.

W tym roku armia chce wyremontować 14 tys. metalowych hełmów. Wojsko maluje hełmy, których œredni wiek to 40 lat. O tych planach pisaliœmy już w „Rzeczpospolitej".

Jak się dowiadujemy teraz, remont hełmów w poprzednim roku został podzielony na dwa postępowania przetargowe. Jeden na odnowienie 9790 hełmów wygrała spółka PSO Maskpol SA. Zdaniem wojska umowa ta nie została wykonana w terminie. Wojsko chce więc naliczyć firmie kary umowne. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych opisuje ten stan następujšco: „umowa nie została sfinalizowana z powodu braku realizacji zamówienia przez wykonawcę, zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej umowie. W zwišzku z powyższym zamawiajšcy nie miał podstawy do zapłaty za niewykonanš usługę. Hełmy aktualnie znajdujš się w siedzibie firmy". W tej sprawie od kilku miesięcy trwa pat. Firma Maskpol nie odpowiedziała nam na pytanie, co jest przyczynš zatrzymania wojskowych hełmów.

W drugim przypadku też nie obyło się bez problemów. Firma IT Projekt z Warszawy wykonała remont 25 tys. metalowych hełmów, ale nie dostarczyła do nich pokrowców maskujšcych. Dlatego wojsko obniżyło jej wynagrodzenie o częœć niezrealizowanej umowy o kwotę 125 tys. zł. Ponadto obcišżyło firmę karami umownymi za nieterminowe zrealizowanie częœci umowy kwotš 9,9 tys. zł oraz karš za niezrealizowanie częœci umowy (brak pokrowców) – 12 500 zł.

Po tych doœwiadczeniach armia zapowiada, że teraz remonty hełmów będš odbywały się w warsztatach wojskowych.

Drugie życie dostajš hełmy głównie produkowane w latach 70., najstarszy jest z 1968 r., najmłodsze zostały wyprodukowane w stanie wojennym dla ORMO i ZOMO. Na hełmach oczywiœcie sš jeszcze orzełki bez korony.

Po remontach nie sš prowadzone żadne badania balistyczne, które mogłyby potwierdzić ich przydatnoœć.

– Nie przewidujš takich testów żadne polskie normy. Stal nie ulega procesom starzenia w taki sposób jak polimery (hełmy kompozytowe), w zwišzku z tym nie zmienia swoich parametrów – informuje nas ppłk Marek Chmiel z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Tymczasem zdaniem naszych rozmówców z wojska wartoœć takich hełmów jest żadna. – Niektóre pękajš w trakcie piaskowania, przed malowaniem, inne już po naniesieniu nowej warstwy farby – opisuje jeden z żołnierzy. I dodaje obrazowo: – Przypomina to cerowanie prezerwatywy. Nie spełniajš one żadnych norm, lepiej kupić kask w sklepie budowlanym – zżyma się.

Proces odmładzania hełmów wyprodukowanych pod koniec lat 60. rozpoczšł się, jak ustaliliœmy, już w poprzednim roku. Wojsko postanowiło odnowić niemal 35 tysięcy hełmów. Dlaczego?

Z informacji, którš uzyskaliœmy w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, wynika, że „w ostatnich latach zwiększyło się znacznie zapotrzebowanie na hełmy stalowe, ponieważ powstały nowe naliczenia dla pracowników wojska będšcych na pracowniczych przydziałach mobilizacyjnych jednostek i instytucji wojskowych". Inspektorat przypomina, że hełmy te stanowiš główne wyposażenie żołnierzy rezerwy oraz sš zamiennikami hełmów kompozytowych. Inspektorat przyznaje, że „aktualnie wydano (...) wszystkie hełmy stalowe, które zgromadzone były w składach".

Z ogłoszenia opublikowanego jesieniš poprzedniego roku o zamówieniu takiej usługi wynika, że brak hełmów „ogranicza prowadzenie w pełnym zakresie szkolenia wojsk (...) szkół wojskowych i oœrodków szkolenia (zwiększone iloœci szkolonych na zabezpieczenie potrzeb WOT), dla których ten rodzaj wyposażenia indywidualnego jest podstawowym".

Informator z MON wskazuje też na inny powód. Jego zdaniem pokrowce maskujšce od hełmów kevlarowych pasujš też do hełmu stalowego i z daleka obydwa nakrycia głowy wyglšdajš tak samo.

Co się działo z hełmami w trakcie remontu? Wykonawca rozbierał je, piaskował skorupę, obszywał nowym fasunkiem, malował, fasunek skręcał ze skorupš hełmu i nitował paski pod brodš. Œredni koszt takiego remontu to 173 zł.

Czy wojsko może kupić nowe hełmy metalowe? Nie. Bo już nikt ich nie produkuje. Zdaniem naszych rozmówców rozwišzaniem byłoby zakupienie nowych hełmów kevlarowych. Zamiast ponosić koszty remontów ok. 50 tys. hełmów w tym i poprzednim roku, co kosztuje ponad 8 mln zł, można byłoby kupić ok. 5 tys. nowych kevlarowych.