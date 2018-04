Broń z "Rambo” i "Terminatora" nie dla polskiej armii?

MON nie chce kupić granatników rewolwerowych znanych z filmów o Rambo, "Terminatora" czy „Psów wojny”.

Resort obrony wskazuje na niezgodnoœć produktu z zamówieniem i na jego wady. Od dwóch miesięcy trwa spór pomiędzy MON a Zakładami Mechanicznymi Tarnów w sprawie realizacji zamówienia na 200 rewolwerowych granatników.

Poniżej dalsza częœć artykułu

To broń która zasłynęła pojawiajšc się na ekranie w kultowych filmach m.in. „Psy wojny", „Terminator" czy „Rambo". "Znane z wojennych filmów akcji z Rambo w roli głównej granatniki majš w warunkach bojowych wszechstronne zastosowanie: wystarczy powiedzieć, że producenci przewidujš stosowanie 30 rodzajów specjalistycznej amunicji: granatów odłamkowych, dymnych, gazowych, programowalnych – to podstawowy asortyment" – opisywał dwa lata temu na łamach "Rzeczpospolitej" Zbigniew Lentowicz. Prace nad tym projektem trwały 10 lat.

Takš broń zamówiła w ZM Tarnów polska armia w 2016 r. Nie trafiła ona jednak do dzisiaj na wyposażenie wojska. Inspektorat Uzbrojenia MON w lutym odstšpił od umowy. Urzędnicy tego resortu uważajš, że z chwilš doręczenia oœwiadczenia o odstšpieniu od umowy, po stronie ZM Tarnów powstał obowišzek zapłaty kary umownej, czyli 20 proc. wartoœci. RGP-40 zamówiono za 8 903 913,34 zł, a zatem wartoœć kary to ok. 1,7 mln zł.

Problemem okazało się kleszczenie się w komorze bębna łusek amunicji, a to rzutuje na bezpieczne użytkowanie broni. Spór dotyczył też m.in. przeprowadzenia badań granatnika z celownikiem kolimatorowym, a także badań wytrzymałoœci komór bębna granatnika na strzelanie nabojem wzmocnionym. Zgodnie z zapisami umowy pierwsza partia stu granatników miała trafić do wojska w 2016 r., druga zaœ w poprzednim roku. Termin realizacji umowy minšł 30 listopada 2017 r.

Z oœwiadczenia producenta granatników ZM Tarnów, który opublikował portal Defence 24 wynika, że "przyczynš nie zrealizowania dostawy dla Sił Zbrojnych RP sš głównie ujawnione sporadyczne przypadki utrudnionej ekstrakcji strzelonej łuski z bębna rewolwerowego dla amunicji krajowej 40x46 mm do granatników jednostrzałowych GPBO-40 i GSBO-40. W reakcji na to zjawisko ZMT zaprojektowało, wykonało i doposażyło każdy granatnik w przyrzšd umożliwiajšcy wycišgniecie łuski z komory bębna".

Warto przypomnieć, że oprócz 200 granatników RGP-40, umowa obejmowała także dostawy 6 przekrojów, 72 granatów treningowych, plansz poglšdowych i prezentacji multimedialnych.

Zakłady Mechaniczne Tarnów informujš też, że cišgle trwa wymiana korespondencji pomiędzy ZM Tarnów a Inspektoratem Uzbrojenia. Jak informuje portal Defence 24 "sprawa nie jest jeszcze ostatecznie przesšdzona".

Przypomnijmy, że niewielkš partię granatników kupiła policja, a zainteresowane takš broniš były też Wojska Obrony Terytorialnej.