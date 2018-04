Długi remont domu emeryta wojskowego

Już pięć lat trwajš prace budowlanego w jedynym w Polsce domu socjalnym dla wojskowych emerytów, w którym mogš zamieszkać też weterani.

Ponad 300 osób czeka w kolejce na przyjęcie do Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie. To jedyna tego typu wojskowa placówka socjalna działajšca w kraju. O miejsce mogš się starać m.in. osoby samotne, ale także weterani misji wojskowych.

W przygotowanym przez Antoniego Macierewicza projekcie nowelizacji ustawy o weteranach znalazł się zapis, że możliwoœci umieszczenia w tej placówce zostanš pozbawieni byli członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i osoby, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa. Jednak zdaniem Rzšdowego Centrum Legislacji ten przepis może budzić wštpliwoœci prawne.

Sęk w tym, że od 2013 roku w Domu Emeryta Wojskowego trwajš prace budowlane. To efekt rozbudowy tej placówki i planowanego zwiększenia liczby miejsc dla pensjonariuszy do 174. Remont – wart ponad 20 milionów złotych – miał się zakończyć w 2016 r. Jednak z informacji, które uzyskaliœmy w MON, wynika, że „główne prace remontowe zakończyły się w 2017 r., jednak wcišż kontynuowane sš drobne prace naprawcze".

Przedłużajšce się prace niepokojš zarówno rodziny wojskowych emerytów, jak i weteranów. Kiedy zatem dom przyjmie nowych pensjonariuszy? Z odpowiedzi MON wynika, że wnioski o przyjęcie dyrektor Domu Emeryta Wojskowego będzie przyjmował na przełomie kwietnia i maja, gdy skończš się wszystkie prace remontowe.

Były wiceminister obrony narodowej poseł PO Czesław Mroczek zapytał w interpelacji poselskiej m.in. o to, czy MON planuje utworzenie nowych placówek tego typu. „Wielu byłych żołnierzy zawodowych majšcych trudnoœci w samodzielnym funkcjonowaniu jest zainteresowanych przyjęciem do Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie. Jednakże liczba miejsc w tej placówce przez wiele lat była zdecydowanie niewystarczajšca" – zwraca uwagę Mroczek.

W wysłanej do niego odpowiedzi wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz (PiS) rozwiewa wštpliwoœci. „Nie rozważano utworzenia nowych placówek tego typu ze względu na koszty zwišzane z ich powstaniem i utrzymaniem oraz w zwišzku z niewielkš liczbš osób zainteresowanych. Należy wskazać, że osoby samotne w podeszłym wieku, wymagajšce stałej pomocy i opieki, korzystajš na terenie całego kraju z pobytu w domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych" – tłumaczy Skurkiewicz. Dodaje, że na miejsce w Domu Emeryta Wojskowego czeka 300 osób. Pytany, ile czasu czeka się na przyjęcie do tej placówki, odpowiada: „Czas oczekiwania na przyjęcie do DEW ulega cišgłym zmianom, zwišzanym z rezygnacjš z miejsca, proœbš o zmianę terminu albo œmierciš osoby zainteresowanej, dlatego trudno jest go okreœlić".