Pokaz sojuszniczej solidarności NATO z Polską

Kolejna jednostka NATO trafi do Polski

Z informacji, które „Rzeczpospolita" otrzymała w MON, wynika, że konwoje transporterów Styker przejadą przez Wrocław (25–27 marca), Piotrków Trybunalski (28 marca), Warszawę (29–30 marca).

W miastach tych planowane są postoje (w stolicy w jednostce pancernej w Wesołej), a także spotkania z mieszkańcami. Amerykańskie wojsko w kierunku Polski ruszy już za kilka dni z Viseck w Bawarii (Niemcy), gdzie na stałe stacjonuje 2. Pułk Dragonów. Przez Polskę przejedzie ok. 70 transporterów opancerzonych, a także wiele innych maszyn bojowych. Będą poruszały się w konwojach liczących po kilkanaście maszyn pilotowanych przez Żandarmerię Wojskową.

Celem amerykańskich żołnierzy będzie poligon w Orzyszu oraz pobliskie Bemowo Piskie. Mają oni strzec tzw. przesmyku suwalskiego – miejsca, w którym w przypadku wojny Rosjanie mogą próbować przebijać się z Białorusi do obwodu kaliningradzkiego. Kawalerzyści znają już Orzysz, kilkakrotnie tam ćwiczyli, przejeżdżali także przez Polskę w Rajdach Dragonów.

W Orzyszu będzie stacjonowała batalionowa grupa bojowa NATO. Amerykańscy dragoni tworzą trzon tej grupy. W sumie ma być ich ok. 800. Dodatkowo w skład tej jednostki wejdzie około 100 żołnierzy z rumuńskiego 205. Batalionu Obrony Powietrznej, ok. 200 żołnierzy brytyjskich (pododdziały zmechanizowane). Będą one współpracowały z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Jej działania będą koordynowane przez wielonarodowe dowództwo dywizji w Elblągu.

Z naszych ustaleń wynika, że w drugiej połowie roku batalion ten wzmocni oddział chorwackiej armii (wstępnie jest mowa o pododdziale wojsk rakietowych).

Oficjalne powitanie żołnierzy w Orzyszu planowane jest – jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – 13 kwietnia. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Spotka się on m.in. z naczelnym dowódcą sił NATO w Europie gen. Curtisem Scaparrottim.

Przybycie kolejnej grupy wojsk sojuszniczych związany jest ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. Ustalono to w czasie ubiegłorocznego szczytu w Warszawie. Jest to odpowiedź sojuszu na agresję Rosji na Ukrainę i działania lotnictwa rosyjskiego w basenie Morza Bałtyckiego.

To nie pierwsza taka jednostka, która wkrótce znajdzie się w Polsce. Niebawem do Powidza koło Poznania zostanie przerzucona także 10. Brygada Lotnictwa Bojowego USA. Resort obrony szacuje, że w tym roku w Polsce będzie stacjonowało ok. 7 tys. żołnierzy z innych krajów.