Recykling: wojsko odnawia wysłużone hełmy

Wysłużone hełmy wracajš do łask w Wojsku Polskim. Zdzierana jest z nich rdza i na nowo sš malowane.

W tym roku wojskowe warsztaty odnowiš ok. 14 tys. metalowych hełmów, chociaż już dawno zapowiadano, że żołnierze nie będš ich zakładali na głowy. Koszt remontów szacowany jest na ok. 3 mln zł.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mowa o hełmach, które produkowane sš według wzoru z 1967 roku i bardziej kojarzš się z Ludowym Wojskiem Polskim niż profesjonalnš i zawodowš armiš. Żołnierze potocznie nazywajš je szyszkami lub orzeszkami.

Z informacji, które otrzymaliœmy z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wynika, że metalowe hełmy podlegajš bieżšcej naprawie (zwykle sš wtedy odmalowywane i wymieniane sš pokrowce maskujšce lub siatki) lub tzw. naprawie œredniej. Ppłk. Marek Chmiel, rzecznik Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, tłumaczy, że w tym drugim przypadku „odmładzanie" hełmów metalowych odbywa się zwykle co 10 lat (chociaż okres ten może zostać wydłużony nawet dwukrotnie). W takim przypadku w warsztatach usuwany jest z „orzeszka" stary lakier i nakładana nowa farba antykorozyjna. Odbywa się też cynkowanie, malowanie czerepu, ponadto wymieniane jest lub regenerowane wyposażenie wewnętrzne hełmu. Potem trafiajš one do magazynów.

Zdaniem wojskowych ekspertów hełmy te nie spełniajš swoich zadań, nie sš w stanie skutecznie ochronić głowy żołnierza przed kawałkami pocisków, granatów czy bomb. Właœnie z tego powodu już w 2015 roku ówczesny Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański zdecydował, że żołnierze podległych mu jednostek (czyli niemal wszystkich) nie będš używali na ćwiczeniach tego typu osłon głowy, ale lepszej jakoœci hełmy kompozytowe. Miał to być finał rozpoczętego jeszcze na poczštku lat 90. stopniowego procesu wycofywania z użycia metalowych i wprowadzania bardziej skutecznych hełmów zbudowanych ze sztucznych włókien.

Wymiana cišgnęła się 21 lat z powodu braku pieniędzy na zakup dużej partii nowych hełmów. – Walory ochronne hełmów metalowych sš mniejsze od kevlarowych, ich renowacja poprzez malowanie i wymianę wkładu jest pozbawiona sensu. Po pierwsze, nie dbamy o ochronę żołnierzy i narażamy ich życie. Po wtóre, lokowanie jakichkolwiek pieniędzy w sprzęt niezabezpieczajšcy polskiego żołnierza jest kwestiš, którš powinny zajšć się służby. To marnotrawstwo pieniędzy – tłumaczy „Rzeczpospolitej" gen. Mirosław Różański, szef Fundacji Stratpoints, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zdaniem żołnierzy różnica pomiędzy starymi, pamiętajšcymi czasy PRL hełmami a nowymi z włókien sztucznych jest kolosalna. Kevlarowe sš lżejsze, chroniš boki głowy i majš mocowania, dzięki którym łatwo można go dopasować, a także założyć okulary noktowizyjne czy maskę przeciwgazowš. Takich możliwoœci nie ma stalowy. Jeden z weteranów misji w Iraku, z którym rozmawialiœmy, dodaje, że dzięki hełmowi z kevlaru uniknšł urazu głowy w trakcie ostrzału.

Komandor por. Czesław Cichy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia nas, że stalowe hełmy to jedynie rezerwa, zapas. Nasi rozmówcy podkreœlajš, że cišgle sš one wydawane żołnierzom w trakcie szkolenia wojskowego. Głównie trafiajš na głowy rezerwistów. – Niedawno widziałem grupę żołnierzy w pobliżu WAT na Bemowie w Warszawie właœnie w takich hełmach – opisuje nam oficer rezerwy.

– W „orzeszkach" żołnierze przypominajš bardziej grupę rekonstrukcyjnš Ludowego Wojska Polskiego – dodaje oficer Terytorialnej Służby Wojskowej, który kilka lat temu został wezwany na ćwiczenia rezerwy i dostał wysłużony metalowy hełm.

O tym, że takie nakrycia głowy całkowicie powinny zostać wycofane, stało się głoœno po ujawnieniu w poprzednim roku, jak marny sprzęt otrzymali powołani na ćwiczenia Dragon-17 żołnierze rezerwy. W internecie zostały opublikowane zdjęcia, z których wynikało, że mieli zniszczone mundury, zabrakło dla nich wojskowych butów, dopasowanych kamizelek, odzieży ochronnej. Jeden z dowódców wojskowych stwierdził z zażenowaniem, że żołnierze znowu ćwiczš w hełmach stalowych.

Resort obrony obiecał wtedy, że kupi 20 tys. hełmów kevlarowych. W grudniu poprzedniego roku podczas konferencji prasowej w MON urzędnicy ministra Antoniego Macierewicza ogłosili, że trwajš już dostawy wojskowych hełmów kompozytowych wzór 2005. Producent ma dostarczyć do jednostek wojskowych ponad 60 tys. sztuk takich osłon. W pierwszej kolejnoœci majš je otrzymać żołnierze nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej.