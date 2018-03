Wojsko po Macierewiczu, czyli czas na spokojne zmiany

Armia większa, lepiej uzbrojona, ale też inaczej dowodzona – tak widzš jš prezydent Andrzej Duda i obecny minister obrony Mariusz Błaszczak.

W trakcie dorocznej odprawy MON z szefostwem Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda mówił o priorytetach rozwoju wojska, a także nieprzewidywalnoœci polityki prowadzonej przez Rosję, podkreœlał też dobre relacje z nowym kierownictwem resortu obrony. Gołym okiem widoczne jest, po zdymisjonowaniu Antoniego Macierewicza, ocieplenie na linii Pałac Prezydencki–MON.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Dziœ mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji oœrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej, jeœli chodzi o kształt przyszłego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi – mówił Duda.

Zmiany majš być wprowadzane stopniowo. Ich harmonogram jest gotowy, został wypracowany przez zespół, w skład którego wchodzš przedstawiciele MON, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Sztabu Generalnego WP. Stopniowe wzmacnianie pozycji szefa Sztabu ma się odbyć w cišgu trzech lat.

Prezydent zapowiedział też zwiększenie liczebnoœci wojska. Ale w czasie odprawy nie podano, do jakiej liczby – poprzedni minister zapowiadał armię 150-tysięcznš. Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak obiecał utworzenie nowej dywizji na wschód od Wisły, a także przesuwanie na wschód niektórych jednostek wojskowych. Wschodnia flanka sojuszu ma być też wzmacniana wojskami sojuszniczymi. Teraz w Polsce jest ok. 2,8 tys. żołnierzy z innych krajów. Polskie wojsko może zaœ być wykorzystywane do udziału w misjach pokojowych ONZ.

Dla Błaszczaka priorytetem jest modernizacja techniczna wojska, a także likwidacja zaległoœci zwišzanych z niezrealizowanymi planami zakupowymi jeszcze z lat 2013–2017. Minister podkreœlił, że niebawem zostanie podpisana umowa na zakup systemu przeciwrakietowego w ramach programu „Wisła".

– To największy kontrakt w historii polskiej obronnoœci i skok w innš epokę, jeœli chodzi o polskš obronę przeciwlotniczš – zaznaczył.

Umowa na offset może być podpisana w przyszłym tygodniu, a kontrakt na dostawę pierwszych baterii Patriot pod koniec marca. MON udało się zbić cenę o ponad połowę od pierwotnej oferty przedstawionej w grudniu przez Amerykanów (poniżej 5 mld dol.)

– Dla lepszej koordynacji i usprawnienia zakupów zostanie stworzona Agencja Uzbrojenia – dodał Błaszczak.

Szef MON powołał pełnomocnika do spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia. Będzie jš tworzył Paweł Olejnik. W cišgu kilku dni powołany zostanie również zespół, który zajmie się „konsolidacjš zadań dotyczšcych infrastruktury informatycznej i cyberbezpieczeństwa". W tym roku zostanš też zorganizowane ogólnopolskie ćwiczenia „Kraj" z udziałem wojska, innych służb, a także m.in. samorzšdów.

Skšd to wzmocnienie? Zdaniem Dudy wynika to z „nieprzewidywalnej polityki Federacji Rosyjskiej".

– Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnšć do siły militarnej, by osišgnšć swoje cele. Œwiadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe, co było przecież niespotykanie w Europie od czasu zakończenia II wojny œwiatowej – uważa prezydent. Przypomniał, że Rosja – co pokazały ubiegłoroczne ćwiczenia Zapad'17 – „ćwiczy pełnoskalowy konflikt z NATO, którego arenš miałaby być m.in. Polska, ale także państwa bałtyckie".

Dowódcy usłyszeli też gorzkie słowa od prezydenta. Apelował o dbałoœć o bezpieczeństwo żołnierzy. W poprzednim roku doszło do zbyt dużej liczby wypadków na ćwiczeniach. Mowa m.in. o wypadku samolotu MiG-29 – w tym przypadku pilot przeżył, ale w innych wypadkach zginęło trzech żołnierzy, a kilku zostało rannych. Ma być też sprawdzana przez wojsko infrastruktura drogowa i kolejowa. Tak, aby było wiadomo, którędy szybko można przemieœcić sprzęt wojskowy.