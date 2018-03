MON nie chce pomysłów Macierewicza

MON nie przewiduje „odwieszenia" poboru, chociaż przywrócenie obowišzkowej służby wojskowej chętnie widziałby były szef resortu.

Antoni Macierewicz, zdymisjonowany na poczštku roku były minister obrony, na spotkaniu z mieszkańcami Torunia zorganizowanym kilka dni temu przypomniał, że jest zwolennikiem budowania armii opartej na powszechnym poborze. – Obowišzkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona jak najszybciej. Wszystkie państwa œwiadome zagrożenia, nawet pacyfistyczna Szwecja, przywracajš albo wprowadzajš zasadniczš służbę wojskowš – opisał jego słowa portal gazeta.pl. Macierewicz dodał, że od czasu rzšdów PiS (przywracanie tej służby – dop. red.) w Polsce odbywa się to „kolejnymi krokami".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z kolei w Polskim Radio 24 były szef MON dodał, że przywrócenie obowišzkowej służby wojskowej to trend obecny w całej Europie. – To wišże się z agresjš Rosji, a zagrożenie będzie narastało. Służba kontraktowa, zawodowa nie wystarczy – dodał.

Ostatni pobór do wojska przeprowadzono w Polsce w 2008 roku. Potem został zawieszony. Armia skupiła się na powoływaniu na ćwiczenia rezerwistów i organizacji szkoleń przeważnie dla żołnierzy chcšcych służyć w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Sztab Generalny WP, który monitoruje stan rezerw osobowych dla wojska, zawsze bierze pod uwagę możliwoœć „odwieszenia" poborów, na przykład na rok. Jednak z MON otrzymaliœmy zapewnienie, że na razie nie jest planowane przywrócenia powszechnego obowišzku służby wojskowej.

Jak tłumaczš nam urzędnicy resortu obrony w tej chwili „polska armia otwiera nowe możliwoœci dla osób, które chcš służyć ojczyŸnie". Głównie zwišzane jest to z powołaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które przyjmujš do służby ochotników. Z informacji dowództwa WOT wynika, że w poprzednim roku formacja ta liczyła 8,5 tys. żołnierzy (w tym ok. 6 tys. ochotników), w 2018 r. planuje przeszkolenie kolejnych 17 tysięcy. WOT nie ma problemu z chętnymi do tej służby, chociaż, jak wskazujš eksperci, na razie posiada słabe zaplecze szkoleniowe, np. strzelnice, place ćwiczeń w powiatach.

Jednoczeœnie Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina, że stopniowo przywraca ochotnicze szkolenia studentów w ramach projektu „Legia akademicka". W tej chwili w programie tym biorš udział 53 uczelnie publicznych i pięć wojskowych. Na podstawie porozumienia MON z Ministerstwem Nauki uczelnie już prowadzš zajęcia teoretyczne dla studentów. Z danych resortu nauki wynika, że zarejestrowanych zostało 210 grup studenckich liczšcych od 25 do 35 osób. To oznacza, że umiejętnoœci wojskowe chce zdobyć ponad 6 tysięcy studentów.

Zajęcia wojskowe cieszš się sporš popularnoœciš. Na przykład w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu do zajęć przystšpiło 250 studentów, a ukończyło ich około 200, a w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie do zajęć wojskowych prowadzonych w weekendy przystšpiło 300 studentów.

MON przypomina też, że w ramach programu „Paszport" organizowane sš zajęcia wojskowe dla organizacji proobronnych, które uczš się współdziałania z regularnym wojskiem. Od tego roku realizowany jest też program, którego celem jest wsparcie klas mundurowych w szkołach œrednich.

Armia wzywa też na ćwiczenia. Z rozporzšdzenia Rady Ministrów, które weszło w życie w połowie lutego, wynika, że w tym roku na odbycie ćwiczeń w jednostkach przeznaczonych do militaryzacji powołane zostanš 2154 osoby (głównie trafiš do jednostek podległych MSWiA).