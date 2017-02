Resort obrony wreszcie zauważył weteranów

To reakcja na piątkową publikację naszej gazety, w której ujawniliśmy, że od dwóch lat gotowy jest projekt nowelizacji ustawy o weteranach, a resort obrony w tym czasie nie podjął działań, aby je wdrożyć. Zamrożony został też dialog MON ze środowiskiem weteranów.

W wydanym po naszej publikacji komunikacie resort zapowiada nowelizację ustawy. Obiecuje też zwiększenie dodatku dla weteranów, którzy doznali najwyższego uszczerbku na zdrowiu, i szersze dofinansowanie opieki medycznej, a także rozszerzenie takich uprawnień na funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Resort zapewnia, że działania mają zagwarantować godziwe wsparcie państwa dla weteranów i ich rodzin. Szczególną opieką mają zostać otoczeni wojskowi z misji w Iraku i Afganistanie.

Prace legislacyjne MON mają się skupić na zwiększeniu dodatku dla weteranów poszkodowanych z najwyższym uszczerbkiem na zdrowiu – z maksymalnego dziś dodatku w wysokości 80 proc. podstawy najniższej emerytury do nawet powyżej 100 proc. tej wielkości. Ponadto resort obrony rozważa m.in. wprowadzenie dla najbardziej poszkodowanych weteranów pełnego dofinansowania opieki medycznej ponad limity określone przez NFZ.

Resort wytyka też poprzedniej koalicji, że przygotowany przez nią projekt nowelizacji obejmował np. żołnierzy z misji kontroli i nadzoru w zawieszeniu działań wojennych w latach 1953–1975, zamiast koncentrować się na poszkodowanych weteranach współczesnych misji i ich rodzinach (np. Irak, Afganistan).

MON twierdzi też, że prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów na temat proponowanych zmian. Weterani, z którymi rozmawialiśmy w weekend, nie ukrywają zaskoczenia takim obrotem sprawy. Zapewniają, że resort obrony nie konsultował z nimi nowych propozycji. – Niepokojąca jest próba dzielenia środowiska weteranów przez MON na tych, którzy służyli w Iraku oraz Afganistanie, i na tych, którzy uczestniczyli w misjach zagranicznych, w tym pod flagą ONZ – mówi nam przedstawiciel jednego z największych stowarzyszeń skupiających uczestników misji.

Obowiązująca od 2012 r. ustawa o weteranach działań poza granicami państwa przyznaje im m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla weteranów przebywających na rentach inwalidzkich, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Latem 2014 r. rząd PO–PSL przedstawił założenia do nowelizacji tych przepisów, ale nowych rozwiązań nie zdążył już przegłosować. Jak ujawniliśmy w „Rz", w projekcie zaproponowano m.in. bezpłatne wyjazdy rehabilitacyjne dla ciężko rannych weteranów i darmowy udział ich najbliższych w turnusach leczniczo-profilaktycznych zaraz po powrocie z misji do kraju, co ma bardzo duże znaczenie psychologiczno-adaptacyjne. Pakiet zmian dotyczył też uproszczenia procedur ubiegania się o status weterana poszkodowanego. Poszerzał także katalog uprawnionych byłych żołnierzy m.in. o uczestników misji humanitarnych, ratunkowych.

Przez misje zagraniczne od 1953 r. przewinęło się 112 tys. żołnierzy. Dziś służą oni m.in. w Afganistanie, na Bałkanach, w Iraku i Kuwejcie. Tylko przez misję afgańską przeszło 28 tys. osób. Brali oni udział w operacjach bojowych. Krzyż Wojskowy przyznawany za wyjątkowe czyny (porównywalny rangą z nadawanym w czasie wojny Orderem Virtuti Militari) ma teraz ok. 120 weteranów. W czasie misji w Afganistanie zginęło 43 żołnierzy i dwóch cywilów, a rannych zostało 361 wojskowych.