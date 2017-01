Coraz więcej NATO w Polsce

Poznaliśmy plany inwestycyjne sojuszu na ten rok. Tworzy je Dowództwo Strategiczne NATO, a zatwierdza Rada Północnoatlantycka. Nad ich realizacją czuwa zaś podlegający resortowi obrony narodowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Obejmują one głównie budowę składów paliwowych, modernizację lotnisk wojskowych, a także systemów łączności związanych z obroną powietrzną kraju oraz zarządzaniem flotą. Znaczne środki zostaną przeznaczone na rozbudowę komórek NATO usytuowanych w Bydgoszczy. Chodzi o budowę obiektów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt dla batalionu łączności NATO, Centrum Szkolenia Połączonych Sił NATO oraz grupy Integracyjnej NATO (NFIU) w Polsce.

Jak podkreślają przedstawiciele resortu obrony, już teraz dzięki inwestycjom sojuszu Polska stała się pierwszym krajem wśród nowo przyjętych do paktu, w którym – w Bydgoszczy – zbudowano element struktury jednego z dowództw NATO, czyli połączone centrum szkolenia.

W tym roku wielkość inwestycji związanych ze wzmocnieniem armii, finansowanych w ramach Programu Inwestycji NATO (ang. NSIP – NATO Security Investment Programme) zamyka się kwotą 231,5 mln zł. To więcej niż w poprzednich latach. Dla porównania: w 2016 r. na ten cel poszło 69,4 mln zł, a w 2015 – 119,4 mln zł. Co istotne, około 35 proc. środków pochodzi z budżetu państwa, a reszta ze składek wnoszonych przez kraje członkowskie. Nasz udział kształtuje się na poziomie ok. 2,5 proc. całego budżetu. W tym roku polska składka do funduszu wynosi 83 mln zł (w 2016 było to 58 mln zł).

Od 1999 r. sojusz zrealizował w Polsce ponad 100 projektów za ponad 3,5 mld zł. Co istotne, Polska otrzymała więcej środków niż wpłaciła do funduszu NSIP, bilans ten wynosi 542 mln zł na naszą korzyść. Zdecydowana większość inwestycji realizowanych jest przez polskie firmy. Przykład? W poprzednim roku wszczęte zostały 42 postępowania przetargowe, z których podpisano umowy dla 34 z nich. Wszystkie umowy zostały zawarte z polskimi firmami. To przeważnie firmy z branży budowlanej, ale także zajmujące się oprogramowaniem komputerowym czy systemami łączności.

Dzięki tym środkom powstało m.in. sześć posterunków radarowych dalekiego zasięgu (zlokalizowane przy północnej i wschodniej granicy, np. w Szypliszkach, pozwalają obserwować ruch samolotów wojskowych nad Bałtykiem, obwodem kaliningradzkim, Białorusią i Ukrainą), zmodernizowanych zostało sześć lotnisk (m.in. w Krzesinach i Łasku – powstały np. hangary), porty wojenne w Gdyni i Świnoujściu, powstały też wielkie magazyny na paliwa (Cybowo, Gardeia, Porażyn).

Planowane są też m.in. projekty związane z możliwością tankowania samolotów w powietrzu, budową wielkich magazynów na uzbrojenie. Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu Inwestycji NATO, korzyści to nie tylko „wzmocnienie narodowego potencjału obronnego", ale także możliwość wykorzystania w Siłach Zbrojnych najnowszych technologii.