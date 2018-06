Onet: Szef Sztabu Generalnego do dymisji?

Minister obrony narodowej chce dymisji gen. Leszka Surawskiego, szefa Sztabu Generalnego - informuje Onet.

W środę wieczorem były szef MON Tomasz Siemoniak na swoim Twitterze napisał, że Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak porozumieli się w tej sprawie, a gen. Surawski ma stracić stanowisko na dwa tygodnie przed lipcowym szczytem NATO - pisze Onet.

Źródła Onetu w wojsku i resorcie obrony o możliwej dymisji gen. Leszka Surawskiego informowały już kilka tygodni temu. Także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziliśmy, że rozmowy między MON-em a ośrodkiem prezydenckim na ten temat są prowadzone. Powód? Szef Sztabu Generalnego może zostać zdymisjonowany przez prezydenta - zwierzchnika sił zbrojnych - na wniosek ministra obrony. Choć prezydent na początku był sceptyczny, wydaje się, że obecnie jest skłonny przychylić się do wniosku Błaszczaka.

Gen. Leszek Surawski został szefem Sztabu w styczniu 2017 roku, po tym, jak na własną prośbę z tego stanowiska zrezygnował gen. Mieczysław Gocuł. Surawski to niezwykle doświadczony oficer liniowy i sztabowy. Dowodził m.in. 16 Dywizją Zmechanizowaną w Elblągu, 20 Brygadą Zmechanizowaną w Bartoszycach, pełnił też obowiązki zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku.

Wydawało się, że gen. Surawski będzie cieszył się dużym zaufaniem Macierewicza, bo ten w ciągu zaledwie roku awansował go najpierw z inspektora wojsk lądowych, a następnie na zastępcę dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, aż w końcu szefa Sztabu.

Szybko okazało się jednak, że współpraca generała z ministrem Macierewiczem układała się fatalnie. Gdy były już szef MON odkrył, że gen. Surawski nie daje sobą sterować, próbował usunąć go ze stanowiska. Wówczas jednak sprzeciwił się temu prezydent Andrzej Duda oraz jego otoczenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W efekcie generał zachował stanowisko, ale był pomijany przez szefa MON w awansach na wyższy stopień oficerski. Macierewicz ani razu nie wysłał do prezydenta wniosku o czwartą gwiazdkę dla gen. Surawskiego, choć ten zajmuje etat czterogwiazdkowego generała.

Wydawało się, że sytuacja na linii MON–Sztab Generalny unormuje się, gdy na początku styczna tego roku nowym ministrem obrony został Mariusz Błaszczak. Zresztą jedną z pierwszych jego decyzji było skierowanie wniosku do prezydenta o nadanie czwartej gwiazdki generalskiej Leszkowi Surawskiemu. Tak się też stało 22 lutego.

"Dowódców próbują ubrać w buty urzędników"

Problemy zaczęły się później. Błaszczak w MON-ie wprowadził własne porządki. Swoimi ludźmi obsadził najważniejsze stanowiska urzędnicze w resorcie. Problem w tym, że nominaci Błaszczaka nie znają wojska i nigdy wcześniej nie mieli z nim do czynienia. – Nie rozumieją armii ani zasad, jakie w niej panują. Dowódców próbują ubrać w buty urzędników – mówi jeden z oficerów ze Sztabu Generalnego. Na to nie zgadza się gen. Surawski. Bezlitośnie też punktuje niewiedzę i brak kompetencji obecnego kierownictwa resortu obrony, a to przysporzyło mu wrogów.

Od kilku tygodni, jak wynika z informacji Onetu, urzędnicy MON przekonują więc otoczenie prezydenta, że dymisja gen. Surawskiego otworzy drogę do zmian w armii, oraz że jego postawa uniemożliwia przeprowadzenie zaplanowanych reform. – Surawski powinien jednak trochę nagiąć swoje zasady. Stać się bardziej politykiem niż wojskowym, tego wymaga zajmowane przez niego stanowisko – powiedział niedawno w rozmowie z Onetem jeden z urzędników Kancelarii Prezydenta.

Kto na miejsce Surawskiego?

Wygląda więc na to, że szefowi MON udało się przekonać prezydenta do podpisania wniosku o dymisję. Z informacji Onetu wynika też, że gen. Surawskiego na stanowisku szafa Sztabu Generalnego może zastąpić gen. Krzysztof Król. Za obecnej władzy ten oficer zresztą błyskawicznie awansuje. Na początku 2016 roku, jeszcze jako pułkownik został zastępcą dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, choć nie był do tego przygotowany. Miesiąc później został generałem brygady, a 22 lutego tego roku generałem dywizji.