Agencja Mienia Wojskowego otworzyła sklep internetowy

Manierki, menażki, berety, lampy naftowe i pałatki - takie m.in. produkty można kupić w uruchomionym właśnie sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego. Prezes AMW ma w planach uruchomienie platformy aukcyjnej.

Obecnie w ofercie jest około 50 produktów, ale prezes agencji Krzysztof Falkowski zapewnia, że będzie ona sukcesywnie rozszerzana.

- Zainteresowanie sklepem internetowym było spore. Otrzymywaliśmy wiele zapytań, również od osób, które nie miały łatwego dostępu do naszych stacjonarnych punktów sprzedaży. Zależało nam, by to zmienić i umożliwić zakupy jak największej liczbie chętnych - mówi Falkowski.

Poniżej dalsza część artykułu

W sklepie można kupić przedmioty, na których posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie.

W ofercie - od najtańszej za 1 zł chustki do nosa, przez menażki, niezbędniki, nakrycia głowy - w tym rogatywki i hełmy, po plecaki, mundury i kombinezony pilotów, aż po najdroższą - 250 zł - lornetkę pryzmatyczną.

Dyrektor departamentu marketingu w Agencji Zofia Kabas-Jamroż do zakupów zachęca kolekcjonerów, miłośników militariów oraz wszystkich związanych z ideą „zrób to sam”.

- Majsterkowiczów, ludzi zajmujących się aranżacją wnętrz czy krawiectwem. Nie zawiodą się też szukający niedrogich i użytecznych sprzętów, które można wziąć na wyjazd, wykorzystać w domu czy ogrodzie - mówi Kabas-Jamroż.

Wszystkie środki uzyskanie ze sprzedaży w sklepie zostaną przeznaczone na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Sklep AMW - sklep.amw.com.pl