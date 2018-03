Prokuratura nie oskarży policjantów o nieumyślne spowodowanie śmierci

Czterech policjantów, którzy w maju 2016 r. podczas zatrzymania i przesłuchania Igora Stachowiaka razili go paralizatorem odpowiedzš przed sšdem wyłšcznie za przekroczenie uprawnień i znęcanie.

Wczoraj poznańska prokuratura skierowała do sšdu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rz., Adamowi W., Pawłowi P. i Pawłowi G., którzy w dniu 15 maja 2016r. pełnili służbę jako funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto.

Prokurator oskarżył ich o to, że „działajšc wspólnie i w porozumieniu, przekroczyli uprawnienia poprzez przeprowadzenie czynnoœci przeszukania Igora S. z naruszeniem zasad wykorzystania œrodków przymusu bezpoœredniego” - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Jeden z policjantów, „Łukasz Rz. zastosował wobec Igora S. więcej niż jeden œrodek przymusu bezpoœredniego, w tym w postaci urzšdzenia Tasera X2, nieproporcjonalnie do stopnia zagrożenia jakie stwarzał swoim zachowaniem zatrzymany”, a pozostali oskarżeni „umożliwili bezpodstawne użycie Tasera X2, używajšc nadto wobec pokrzywdzonego słów wulgarnych, uznanych powszechnie za obelżywe”. „Powyższe zachowanie spowodowało u pokrzywdzonego cierpienia fizyczne i naruszyło godnoœć, nietykalnoœć cielesnš i prawo do ludzkiego traktowania” - tłumaczy prokuratura.



Zdaniem prokuratury jednym z kluczowych dowodów, który przesšdził o charakterze zarzutów, była uzupełniona opinia biegłych z Zakładu Medycyny Sšdowej w Łodzi sprzed kilku miesięcy. „W ocenie biegłych ani zastosowanie wobec Igora Stachowiaka chwytów obezwładniajšcych, ani rażenie go taserem nie mogło bezpoœrednio doprowadzić do jego œmierci. Zachowanie policjantów wobec zatrzymanego nie ma więc zwišzku przyczynowego z jego zgonem” - wyjaœniła wtedy Prokuratura Krajowa.



Biegli stwierdzili, że Igor Stachowiak zmarł na komisariacie z powodu niewydolnoœci kršżeniowo-oddechowej po zażyciu œrodków psychoaktywnych.



Zdaniem prokuratury „materiał dowodowy, nie daje podstaw do skierowania aktu oskarżenia w zakresie nieumyœlnego spowodowania œmierci Igora S.”.



Policjantom grozi do 5 lat. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyli wyjaœnienia, w treœci których przedstawiajš odmienny, korzystny dla siebie przebieg wypadków.