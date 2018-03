Morawiecki: Pierwsze Patrioty trafią do Polski w 2022 roku

- Mogę potwierdzić, że to jest bardzo dobrze wynegocjowana umowa. Po pierwsze dlatego, że jest to korzystny kontrakt zakupu, ale również dlatego, że w œlad za tym kontraktem idzie tzw. umowa offsetowa, czyli powiększenie zdolnoœci produkcyjnych polskich zakładów, ale także wypracowanie nowych rozwišzań militarnych we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - mówił w rozmowie z TVP Info premier Mateusz Morawiecki, w przeddzień podpisania umowy na dostawy systemów Patriot.

Wczoraj resort obrony poinformował, że w œrodę zostanie podpisana umowa na dostawę przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych œredniego zasięgu systemu Wisła. Na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków składajšcych się na system Patriot w listopadzie zgodę wyraził Kongres USA.

- O szczegółach będziemy mówić jutro, natomiast te pierwsze systemy Patriot dotrš do Polski w 2022 roku, a kolejne - już dwa póŸniej, w 2024 roku. To sš systemy, które w sposób bezprecedensowy zapewniajš nam bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszego nieba - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem szefa rzšdu, sprzedaż Polsce Patriotów jest dowodem na to, że Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników USA. - Jest to najnowsza technologia amerykańska, której Amerykanie nie sprzedajš innym, a więc jednoczeœnie dowód na naszš bliskš, sojuszniczš solidarnoœć. To jest dowód na to, że Amerykanie ufajš Polsce, że jesteœmy jednym z najważniejszych sojuszników USA w tej częœci œwiata i jednoczeœnie będziemy mieli możliwoœć rozwoju niektórych elementów tego systemu, serwisowania, nadzoru nad tym systemem... To jest bardzo dobra umowa, zarówno o zakupie sprzętu wojskowego, jak i rozwijaniu tego sprzętu wojskowego na terytorium Polski - mówił.

- Nasi specjaliœci, którzy negocjowali tę dodatkowš umowę offestowš, na pewno skorzystali z lekcji z przeszłoœci i wynegocjowali kontrakt, który jest dla Polski bardzo dobry, ponieważ znaczšce elementy tego systemu będš mogły być rozwijane w Polsce. Mi zależy na tym, żeby modernizacja armii prowadziła jednoczeœnie do ponownego uprzemysłowienia Polski, można powiedzieć, ale uprzemysłowienia w taki sposób, żeby to był przemysł XXI wieku - najnowsze technologie satelitarne, radarowe, zresztš w których Polska cieszy się uznaniem międzynarodowym. To jest umowa, która będzie obejmowała właœnie taki zakres - tłumaczył premier.

- W tym momencie mogę powiedzieć, że wywalczyliœmy Patrioty skutecznie. Jest to system IBCS, tak naprawdę oznacza to w luŸnym przełożeniu na polski język "system kontroli pola walki w powietrzu", czyli obrona antyrakietowa, obrona przeciwlotnicza, dzięki której polskie niebo, ale też europejskie niebo w tej częœci Europy, będzie bezpieczeniejsze. To jest też system, który ma być zintegrowany z systemem krótkiego zasięgu "Narew". Oba te systemy będš ze sobš bardzo dobrze zintegrowane - powiedział premier Morawiecki.