Wojska NATO w Polsce, póki Rosja stanowi zagrożenie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że wojska międzynarodowe zostanš w Polsce, póki nie ustšpi zagrożenie ze strony Rosji.

Stoltenberg przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że decyzja o wysłaniu wojsk na wschodnia flankę NATO była podyktowana agresywnym zachowaniem Rosji na Ukrainie.

- Chodziło o przekazanie jasnego sygnału - że jakiekolwiek działania podobne do tych na Ukrainie, w tym do nielegalnej aneksji Krymu, sš wykluczone w odniesieniu do któregoœ z naszych sojuszników - powiedział sekretarz generalny NATO.

Stoltenberg zapewnił, że sytuacja się nie zmieni, póki nadal Rosja będzie stanowić realne zagrożenie dla któregokolwiek członka NATO. - Grupy bojowe będš na wschodniej flance tak długo, jak będzie to konieczne - przekazał.