Okręt podwodny wyjdzie na ląd w centrum Gdyni. Na razie pływa

Okręt podwodny ORP Sokół ma stać się nowš atrakcjš Gdyni. Po wycofaniu z użytkowania jeden zaledwie kilku takich polskich jednostek ma stać się obiektem muzealnym na Molo Południowym lub na skwerze Koœciuszki. Ale jeszcze nie wiadomo, kiedy "wyjdzie na lšd".

O zgodzie ministerstwa obrony narodowej na przeznaczenie Sokoła w obiekt muzealny donosi portal trojmiasto.pl. Okręt, formalnie jeden z trzech wcišż użytkowanych polskich jednostek podwodnych typu Kobben, wcišż jest w użyciu. Na emeryturę ma trafić w połowie roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- ORP Sokół po wycofaniu ze służby stanie na lšdzie jako okręt-muzeum. Otrzymaliœmy na to zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie wydarzy się to jednak od razu. To poczštek skomplikowanego procesu - powiedział Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

- Przygotowanie jednostki do nowej roli, jak i miejsca, w którym miałby zostać wyeksponowany może zajšć nawet 2-3 lata. Trzeba stworzyć dokumentację przystosowania jednostki do nowej funkcji, opracować całš œcieżkę zwiedzania, a także sporzšdzić koncepcję jej przetransportowania - dodał.

ORP Sokół to jeden z trzech okrętów podwodnych typu Kobben, jakie obecnie posiada polska Marynarka Wojenna - dwa pozostałe to ORP Bielik i ORP Sęp. Z końcem 2017 roku wycofano okręt ORP Kondor. Również on ma trafić na cokół - być może do Œwinoujœcia.

To efekt akcji "Kobbeny na cokoły". W jej ramach polscy miłoœnicy morza zapropobowali, by po zakończeniu eksploatacji okręty podwodne stały się atrakcjš nadmorskich miejscowoœci.