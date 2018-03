Jaruzelska i SLD będą pomagać zdegradowanym

Monika Jaruzelska przy wsparciu SLD zamierza włšczyć się w pomoc osobom poszkodowanym przez przepisy ustawy degradacyjnej.

Jak wynika z wpisu Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Twitterze, Monika Jaruzelska i Janusz Zemke ogłosili dziœ powołanie Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej.

Do współpracy zaproszeni zostali wszyscy ci, którzy zostali skrzywdzeni przez tę ustawę oraz wszyscy, którzy chcš im pomóc.

Inicjatorzy akcji zamierzajš otoczyć poszkodowanych opiekš prawnš, nagłaœniać decyzje ministerstwa spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka i prezydenta Andrzeja Dudy w tej kwestii, prowadzić spis osób poszkodowanych.

Jak mówił podczas konferencji lider SLD Włodzimierz Czarzasty, degradacja może następować tylko i wyłšcznie w drodze postępowania sšdowego, nie poprzez decyzje urzędników państwowych, nawet najwyższego szczebla.

- Jeœli dopuœcimy do tego typu degradacji, to co władza - degradowany bezie inny - mówił Czarzasty. Podkreœlił też, że ustawa nie przewiduje drogi odwoławczej do sšdów, z wyjštkiem sšdów administracyjnych, a ci, którzy zostanš zdegradowani z mocy ustawy, nie majš żadnej drogi odwoławczej. - Mówię tu o osobach zwišzanych z WRON, żyje siedem osób - zauważył lider SLD.

Ustawa według Czarzastego uchyla drzwi do tego, by każdy krnšbrny oficer, majšcy inne poglšdy niż obecna władza, został zdegradowany.

Czarzasty odkreœlił, że po raz pierwszy w historii dotyczy również osób nieżyjšcych, które nie majš żadnej możliwoœci obrony.

- Zdecydowałam się na udział w Centrum dlatego, że decyzje degradacyjne już zapadły i sš nieodwołalne. Nie angażowałam się wczeœniej, by nie zarzucano mi, że bronię swojego ojca czy pozycji społecznej - mówiła Monika Jaruzelska.

Stwierdziła, że ustawa degradacyjna będzie miała wpływ nie tylko na wojskowych z czasów PRL, ale i na obecne oraz przyszłe, bo ustawa pozwala uczynić z armii grupę ludzi przerażonych i sterroryzowanych obawami, że w każdej chwili można ich zdegradować, odebrać służbowe mieszkania czy wszelkie rodzaje wynagrodzeń.

Jaruzelska tłumaczyła, że właœnie z tego powodu zapadła decyzja o powołaniu Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, które będzie sprawdzało, jakie konsekwencje przyniesie ustawa degradacyjna osobom zwišzanym z armiš. - To jest najważniejszy cel i dlatego tutaj jestem - mówiła córka gen. Jaruzelskiego.