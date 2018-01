Lublin: Policjanci użyli paralizatora. Trafią do więzienia

Sšd Rejonowy w Lublinie skazał trzech policjantów, którzy użyli paralizatora wobec zatrzymanych na komisariacie osób. Zdaniem sšdu skazani sš winni znęcania się ze szczególnym okrucieństwem

Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. Na III komisariat lubelskiej policji przewieziono 30-letniego obywatela Francji Igora C. i 24-letniego Rafała K. MężczyŸni byli pod wpływem alkoholu.

Policjanci użyli wobec zatrzymanych paralizatora. Urzšdzenia używał Marcin G. Paralizator nie był częœciš wyposażenia funkcjonariuszy, był prywatnš własnoœciš policjanta. Zatrzymani byli rażeni w m.in. w genitalia.

Igor C. zgłosił się póŸniej do lekarza. Przeprowadzona obdukcja była dowodem do ustalenia winy.

Drugi z pokrzywdzonych został odnaleziony przez prokuraturę w trakcie trwania œledztwa. Nie zgłosił interwencji policji, ponieważ nie wierzył, że dojdzie do ukarania funkcjonariuszy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Marcin G. został skazany na karę trzech lat więzienia. Dwaj inni funkcjonariusze, którzy przyglšdali się całemu zdarzeniu, sšd skazał na kary po roku więzienia.

Dodatkowo Marcin G. przez szeœć lat nie może pełnić zawodu policjanta. Dwaj pozostali policjanci przez cztery lata. Marcin G. musi także zapłacić poszkodowanym łšcznie 50 tysięcy złotych. Dwaj pozostali funkcjonariusze - po 5 tys. złotych.

- Użycie paralizatora w obu przypadka spełnia definicje tortur - powiedział sędzia ogłaszajšc wyrok.

Funkcjonariusze zostali usunięci ze służby. Wyrok nie jest prawomocny.