Kampania policji. "Narażamy życie za 2400 złotych"

W całej Polsce rusza kampania społeczna, która ma na celu poprawę wizerunku policjantów.

Ogólnopolskš akcję zapowiedział Zarzšd Główny NSZZ Policjantów. Funkcjonariusze chcš pokazać codzienne problemy ludzi w policyjnych mundurach.

Jak tłumaczš policjanci, "tylko z powodu naszego codziennego wysiłku i zaangażowania cieszy się w społeczeństwie nadal wysokim zaufaniem".

Przewodniczšcy Zarzšd Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wyjaœnia, że od policjantów wymaga się absolutnego poœwięcenia i cišgłej gotowoœci, w zamian bardzo często pochopnie zarzucajšc brak działania lub nadużycie władzy.

"To nasze szeregi opuœciło przedwczeœnie wielu doœwiadczonych funkcjonariuszy, i to do służby w naszych szeregach brakuje chętnych. Bo kto chce nadstawiać łba za 2400?" - napisał Jankowski.

Pierwszy plakat pojawił się już w Warszawie. Kolejne stanš m.in. w Łodzi, Poznaniu i Katowicach.