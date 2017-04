Wojskowy odpowiednik "Call of Duty” dla polskiej armii

Atutem „Śnieżnika” i podobieństwem do gry „Call of Duty” jest fakt, że pozwala on działać w różnorodnym terenie, w zmiennej pogodzie w dzień i w nocy.

Call of Duty to seria gier komputerowych z gatunku first-person shooter o tematyce wojennej, których głównym wydawcą jest amerykańskie przedsiębiorstwo Activision. Początkowo poszczególne gry z serii były skoncentrowane na tematyce II wojny światowej, natomiast od 2007 roku osadzone są w realiach współczesnych.

Śnieżnik został z kolei wyróżniony nagrodami GRAND PRIX oraz DEFENDER podczas XIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Jedyna rzecz, która ogranicza środowisko działania żołnierzy jest ludzka wyobraźnia. - Otwarty na początku 2017 roku lęborski „Śnieżnik” na chwilę obecną jest najnowocześniejszy w Polsce za sprawą swojego unikalnego wyposażenia - podkreśla por. Błażej Łukaszewski.

"Śnieżnik” jest znacznym wzbogaceniem nowoczesnych środków wykorzystywanych w szkoleniu, a dodatkowo pozwala on diametralnie ograniczyć koszty szkolenia.

- Obiekt ten pozwala zorganizować kierowanie ogniem drużyny, posiada symulator strzelca burtowego i pilota śmigłowca Mi-17, a także symulator pojazdu Hummer – mówi Dowódca obiektu „Śnieżnik” plut. Adam Skibicki.