Generał Polko: Tracimy dobre relacje w NATO

- Wydawałoby się, że odejścia oficerów, to proces naturalny. Zarówno pesel nas odrzuca, jak i czas służby. Problemem jest jednak tempo tych zmian, jakość i stopień wyszkolenia ludzi, którzy odchodzą - mówił w TVN24 generał Mieczysław Bieniek. - To uderzenie, z którym mamy do czynienia teraz, to jest uderzenie w tych ludzi, którzy w NATO wypracowali sobie świetne relacje, mają doskonałe kontakty, a to się opiera przecież na zaufaniu - wtórował mu generał Roman Polko.