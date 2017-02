GROM szkoli się w Jordanii?

Doniesieniom tym zaprzeczył polski resort obrony. "Informacja podana przez Intelligenceonline.com nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości i jest informacją nieprawdziwą"- takie oświadczenie otrzymał dziennikarz RMF FM.

Warto jednak przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda, przedłużył na początku stycznia użycie PKW w Kosowie, Macedonii, Republice Środkowoafrykańskiej, Iraku, Afganistanie, Katarze, Kuwejcie i właśnie w Jordanii.

Decyzja o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim zapadła już w czerwcu 2016 roku.

Formalnie zaangażowanie PKW w Jordanii ma związek z operacją Inherent Resolve. Kontyngent będzie liczył do 80 żołnierzy i pracowników wojska, w tym do 10 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie Jordanii znajdują się amerykańskie poligony, używane często do szkolenia Irakijczyków.

Na początku sierpnia, oficerowie z jordańskiego Centrum Szkoleniowego Operacji Specjalnych Króla Abdullaha II (KASOTC), złożyli wizytę w Dowództwie Generalnym RSZ. KASOTC to jeden z największych i najnowocześniejszych na świecie tego typu ośrodków szkoleniowych. Obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim do szkolenia sił, kierowanych do walki przeciwko Daesh.

"Intelligence Online” to francuskie, branżowe pismo, opisujące działania i funkcjonowanie służb specjalnych z całego świata.