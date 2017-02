Polscy żołnierze pojadą na Łotwę

Warto przypomnieć, że w 2015 roku, w ramach ostatniej misji PKW Orlik Baltic Air Policing, operacje prowadzono na maszynach MiG-29M, a kontyngent wystawiła przede wszystkim 23 Baza Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego.

Czteromiesięczny dyżur Polski w ramach Baltic Air Policing rozpocznie się pod koniec kwietnia. Myśliwce wystawi 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Liczebność kontyngentu będzie zbliżona do tej z poprzednich PKW Orlik (ok. 110 żołnierzy i pracowników wojska).

Dowódca operacyjny RSZ gen. dyw. Sławomir Wojciechowski poinformował jednocześnie, że zgodnie z obecnymi planami polskie czołgi mają osiągnąć gotowość do działania do 30 czerwca. Na Łotwie pojawi się 60 polskich żołnierzy, którzy będą się zmieniać co sześć miesięcy.