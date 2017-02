Andrzej Dera: Nie wiem, dlaczego Waldemar Skrzypczak został zwolniony

Gen. Waldemar Skrzypczak stracił pracę w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce - poinformował RMF FM. Czytaj więcej na ten temat.

- Nie wiem, czemu Waldemar Skrzypczak został zwolniony z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce - przyznał krótko w "Popołudniowej rozmowie" w RMF FM Andrzej Dera.

Pytany o to, czy jest już nowy dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, prezydencki minister odpowiedział, że tak. - Przez moje ręce te wnioski przechodzą, prezydent taką decyzję podjął - przyznał Andrzej Dera. Dodał, że nazwisko zostanie podane do publicznej wiadomości prawdopodobnie w ciągu paru najbliższych dni. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie o to, czy nowym dowódcą jest gen. Jarosław Mika, o czym nieoficjalnie informował PAP. Czytaj więcej.

Na pytanie o to, czy decyzję ogłosi prezydent czy szef MON, Andrzej Dera odpowiedział, że "na pewno będzie to komunikat ze strony prezydenta lub kancelarii".

