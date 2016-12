Narkotyki jak w ziemiance

Funkcjonariusze białostockiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami z Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) skonfiskowali blisko 42 kilogramy marihuany i prawie dwa kilogramy haszyszu. Wszystko znajdowało się na ukrytej przed intruzami posesji, "ogrodzonej" wysokim nasypem z ziemi, na terenie której urządzono uprawy, i skład do przechowywania środków odurzających.



- Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni - 37-letni Artur G. i jego o rok młodszy brat Daniel. Usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania narkotyków – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).



Najpierw do funkcjonariuszy dotarł sygnał, że w miejscowości Dąbrowica Duża, w pobliżu Białej Podlaskiej są produkowane i przechowywane narkotyki. Dość szybko udało się zlokalizować miejsce, chociaż sprawcy zadbali, by nie rzucało się w oczy.



- Posesja była była ukryta za dwumetrowym wałem ziemnym, usypanym na jednym z gruntów rolnych. Miejsce zaadoptowali do uprawy i produkcji narkotyków bracia G., dobrze znani policji, wielokrotnie notowani za przestępczość narkotykową – zaznacza Agnieszka Hamelusz.



Teren był zabezpieczony nie tylko nasypem - przy bramie wjazdowej mężczyźni umieścili również fotopułapkę, która umożliwiała im kontrolowanie terenu przez całą dobę.

Na miejscu policjanci znaleźli plastikowe beczki różnych rozmiarów, wypełnione marihuaną. Część „towaru” była już zapakowana w worki i przygotowana do dystrybucji.

- Funkcjonariusze oprócz dwóch kilogramów haszyszu znaleźli również oprzyrządowanie do jego produkcji, w tym prasę do wyciskania, formę oraz środki chemiczne. To pierwsza w Polsce tak profesjonalna uprawa haszyszu. Dotychczas z podobną się nie spotkaliśmy – mówi komisarz Hamelusz.



Bracia zostali aresztowani, za wytwarzanie środków odurzających grozi im co najmniej 3 lata pozbawienia wolności.



Policjanci ustalają gdzie trafiały produkowane przez nich narkotyki, i jak długo w tym miejscu funkcjonował nielegalny biznes. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej.