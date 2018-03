Jak mierzyć skuteczność terapii

Powinniœmy przestać traktować ochronę zdrowia jak koszt i zaczšć myœleć o niej jak o inwestycji w kapitał ludzki.

Rzeczpospolita: W przypadku niemal każdego rodzaju nowotworu i wielu chorób rzadkich mówimy o wzroœcie liczby zachorowań. Z czym to jest zwišzane?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Magdalena Lisiecka, dyrektor generalna Janssen Polska: Już za dziesięć lat prawie co trzeci Polak będzie miał 60 lub więcej lat – w tej perspektywie zachorowalnoœć na nowotwory złoœliwe wzroœnie o 33 proc. Człowiek zdrowy jest w większym wymiarze obecny na rynku pracy i stanowi mniejsze obcišżenie zarówno dla bliskich, jak i dla państwa.

Co zatem z systemem ochrony zdrowia, który musi nadšżyć za tymi zmianami?

Jeœli podejdziemy do ochrony zdrowia jak do inwestycji, to logiczne jest, że będziemy chcieli inwestować mšdrze. W tej chwili zasadniczo minister zdrowia decyduje o polityce lekowej państwa. Dobrze byłoby, aby do stołu usiadło większe grono, np. minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister finansów. Na problem zdrowia trzeba spojrzeć również w kontekœcie kosztów poœrednich.

Dla zobrazowania problemu schizofrenia jest chorobš, która powoduje statystycznie najdłuższe absencje w pracy i jest czwartš na liœcie pod względem liczby wypłacanych pacjentom œwiadczeń. Choroba rozpoczyna się najczęœciej pomiędzy 20. a 30. rokiem życia i bardzo silnie wpływa na otoczenie chorego. Na każdego pacjenta ze zdiagnozowanš schizofreniš przypada ok. dziesięciu osób z jego najbliższego otoczenia, które bezpoœrednio dotknięte sš konsekwencjami choroby. Większoœć z nich to osoby w œrednim wieku, aktywne zawodowo, które poœwięcajš na opiekę nad chorym œrednio 34 godziny tygodniowo.

Jeœli Ministerstwo Zdrowia może analizować tego pacjenta tylko w aspekcie hospitalizacji i ceny leczenia, ewentualnie opieki œrodowiskowej, umykajš inne koszty, których system nie widzi. Sš one zwišzane z wypłacanymi rentami i innymi œwiadczeniami, a także z otoczeniem pacjenta, aktywnoœciš zawodowš jego bliskich. Należałoby zadać pytanie, w jaki sposób można zniwelować utrudnienia, które ograniczajš ich aktywnoœć na rynku pracy. Dlatego do stworzenia długofalowej polityki zdrowotnej, w tym lekowej, potrzebnych jest więcej resortów niż tylko Ministerstwo Zdrowia.

W ostatnich latach pojawiło się wiele innowacyjnych leków. W Europie wiele z nich jest dostępnych nawet dla pacjentów cierpišcych na choroby rzadkie i ultrarzadkie. W Polsce lista oczekujšcych jest długa, a zasoby ograniczone.

Zgodnie z ustawš refundacyjnš na leki może być przeznaczone do 17 proc. budżetu NFZ. Jednak od 2012 r. obserwujemy negatywny trend w tym zakresie – dziœ przeznacza się ok. 15 proc. Te 2–3 punkty robiš ogromnš różnicę. W zwišzku z tym Polscy pacjenci wcišż majš ograniczony dostęp do innowacji.

W przypadku niektórych chorób wiele się zmieniło, ale nadal dla pacjentów onkologicznych spoœród 89 opcji terapeutycznych zarejestrowanych w Europie, tylko dwie sš u nas w pełni dostępne. W Europie jesteœmy na końcu listy, jeœli chodzi o refundację innowacyjnych terapii. Wyprzedzajš nas Czechy, Węgry, Rumunia. Dla wielu pacjentów, a szczególnie tych, którzy z racji swojej choroby nie mogš czekać, wykorzystanie pełnej puli 17 proc. może decydować o życiu.

Drugim problemem dotyczšcym refundacji leków, jest obieg œrodków. Częœć pieniędzy wraca do budżetu NFZ w systemie payback, ale nie do puli przeznaczonej na leki. Ten proces powinien być transparentny, a œrodki wracać do Ÿródła, czyli puli przeznaczonej na leki. Wówczas wiadomo byłoby, jakimi możliwoœciami refundacyjnymi departament polityki lekowej rzeczywiœcie dysponuje. A dla pacjentów różnica byłaby ogromna.

Rozwišzanie tych dwóch problemów z pewnoœciš poprawiłoby sytuację pacjentów, ale czy to wystarczy?

Państwo powinno płacić za efektywne i skuteczne leczenie. Przemysł farmaceutyczny dojrzał do pewnego rodzaju partnerstwa. Kluczem jest wprowadzenie rejestrów, czyli mierzenie efektów leczenia, œledzenie œcieżki terapeutycznej pacjenta, by mieć pewnoœć, co jest skuteczne.

Chcemy wiedzieć, w jaki sposób pacjent odpowiada na poszczególne modele i schematy terapeutyczne. Jeœli pacjent nie odpowiedział na leczenie, oznacza to, że dana opcja terapeutyczna nie jest dla niego skuteczna. Wówczas koszt terapii bierze na siebie koncern. Krótko mówišc, jest to schemat podziału ryzyka oparty na wyniku klinicznym. Państwo refunduje jedynie skuteczne leczenie. Firmy farmaceutyczne natomiast muszš się skupić na najefektywniejszych rozwišzaniach dla pacjentów. To uczciwe rozwišzanie.

Co do koniecznoœci powstania rejestrów wszystkie œrodowiska sš zgodne.

Korzyœci z monitorowania leczenia pacjentów majš wymiar wielopłaszczyznowy. Rejestry nie tylko mogš być nieocenionym Ÿródłem wiedzy dla lekarzy i naukowców, ale mogš również zmienić model współpracy między Ministerstwem Zdrowia a przemysłem farmaceutycznym. Co najważniejsze, dla pacjentów oznacza to więcej dostępnych terapii.

—rozmawiała Malwina Użarowska