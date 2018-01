"Destrukcja medycyny ratunkowej". List do ministra zdrowia Fotorzepa, Robert Gardziński

Analizujšc przedstawiany projekt nowelizacji ustawy stwierdzamy, że stanowi on kolejny krok prowadzšcy do destrukcji medycyny ratunkowej w naszym kraj - piszš w liœcie otwartym do ministra zdrowia specjaliœci w dziedzinie medycyny ratunkowej.