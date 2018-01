Poseł Nowoczesnej: Niech pacjenci płacą za wizytę u lekarza

Poseł Nowoczesnej Marek Ruciński w rozmowie z serwisem Medexpress.pl sugeruje wprowadzenie symbolicznych opłat za wizytę u specjalisty. Ma to być sposób na skrócenie kolejek w publicznej służbie zdrowia.

Ruciński jest zdania, że pacjenci zapisujš się do lekarza traktujšc to jako "przysługujšce im prawo do zapisania się", a potem często nie pojawiajš się na wizycie. Dlatego, jego zdaniem, należałoby wprowadzić opłatę - w wysokoœci np. 5 złotych - za takš wizytę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Gdyby pacjent zapłacił za takš wizytę, to na pewno przyszedłby na niš w terminie - ocenił poseł, który dodaje, że obecnie nawet co pišty pacjent publicznej służby zdrowia nie pojawia się u lekarza, mimo iż jest do niego zapisany.

- To nieodpowiedzialne zachowanie, które sprzyja wydłużaniu się kolejek do specjalistów - stwierdził poseł.

Ruciński uznał jednoczeœnie, że pomysł byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który chciał, aby ustawowo okreœlić czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, nie byłby skuteczny jeœli chodzi o skrócenie kolejek w publicznej służbie zdrowia.