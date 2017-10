37 lekarzy ze szpitala złożyło wypowiedzenia

Większość lekarzy pracujących w szpitalu w Proszowicach złożyło dziś wypowiedzenia. Ich zdaniem dyrekcja placówki źle zarządza szpitalem.

Wypowiedzenia złożyło 37 z 44 lekarzy. Pracę kontynuować będą lekarze z oddziałów pediatrycznych i część personelu z działu intensywnej terapii.

- Szpital jest źle zarządzany od lat. Decyzja o odejściu była trudna, ale konieczna - mówi w rozmowie z Radiem Kraków pracownicy szpitala.

O swojej decyzji lekarze poinformowali wczoraj dyrekcję i starostę proszowickiego. Nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi na swoje pismo. Dyrekcja szpitala będzie musiała w ciągu trzech miesięcy znaleźć nowy personel.

Oświadczenie lekarzy ze szpitala w Proszowicach:

Szanowny Panie Starosto,

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 26.10.2017 przedstawiam co następuje.

Zgodnie z udzielonymi dla przedstawicieli Związku Zawodowego Lekarzy pełnomocnictwami przez lekarzy - pracowników SPZOZ w Proszowicach - do reprezentowania ich w sprawach związanych z zmianami warunków pracy i płacy, w szczególności do prezentowania ich stanowiska w tym zakresie przed Pracodawcą, Pracodawca nie jest uprawniony do indywidualnych rozmów z tymi pracownikami w powyższym temacie. Wezwania poszczególnych pracowników przez Panią Dyrektor Dobaj w powyższych sprawach miały miejsce i były prowadzone z pominięciem przedstawicieli Związku Zawodowego Lekarzy. Działania takie należy traktować jako działania niezgodne z prawem, zmierzające do zastraszenia pracowników i wymuszenia na nich "przychylności" dla władz Szpitala. Brak stanowczej reakcji organu założycielskiego w zakresie takiego postępowania Pani Dyrektor i ignorowania przedstawicieli Związku Zawodowego Lekarzy w tym temacie, zmusza Nas do przedsięwzięcia dalej idących kroków, a to złożenia zbiorowego wypowiedzenia umów o pracę lekarzy SPZOZ w Proszowicach do dnia 31.10.2017 r.

Prezentowane dotychczas stanowisko Dyrekcji Szpitala na spotkaniach Zarządu Powiatu, Członków Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli lekarzy i Związku Zawodowego Lekarzy, nie wskazuje na zrozumienie problemu i nie przejawia woli wprowadzenia oczekiwanych zmian. Niedostrzeganie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. Ignorowanie bezpieczeństwa pracy lekarzy i przyczyn niedoborów kadr medycznych, a to wobec złych warunków ich pracy i zaproponowanej jednej z najniższych w Polsce płac podstawowych. Brak działań zmierzających do rozwoju Szpitala, jego informatyzacji i podniesienia jakości wyposażenia, nieuchronnie kierują ten Szpital w postępujące zacofanie. Upatrywanie winnych sytuacji w jakiej znajduje się Szpital i jego pacjenci w pracownikach - lekarzach tam pracujących. To jedne z wielu przyczyn, które jednoznacznie wskazują na brak jakiejkolwiek "nici porozumienia" z dotychczasową Dyrekcją Szpitala. Podejmowane w ostatnim czasie przez Dyrekcję działania mają li tylko na celu ochronę zajmowanych stanowisk, a nie działania zmierzające realnie do poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej.

Lekarze - pracownicy SPZOZ w Proszowicach z ubolewaniem decydują się na powyższy krok, albowiem dla pacjentów tego powiatu działali wiele lat, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, poświęcając swoje zdrowie i niejednokrotnie kosztem ich własnych rodzin. Dotychczasowe działania Dyrekcji Szpitala, a właściwie ich brak, zmuszają lekarzy do tej decyzji, gdyż widząc zagrożenia na jakie bezpośrednio narażeni są pacjenci oraz pracownicy tego Szpitala, nie mogą dalej pozostawać wobec tych zagrożeń biernymi, udawać że "problemu nie ma" i dalej współpracować z Dyrekcją SPZOZ w Proszowicach utrzymując dotychczasowy stan funkcjonowania Szpitala.

Równocześnie, już w tym miejscu, mając na uwadze powagę sytuacji oraz skutki jakie wywołają przedmiotowe wypowiedzenia dla funkcjonowania Szpitala w Proszowicach i lokalnej społeczności, działając jako przedstawiciel pracowników - lekarzy SPZOZ w Proszowicach - deklaruję wolę podjęcia rozmów w zakresie wdrożenia postulowanych zmian w funkcjonowaniu SPZOZ w Proszowicach z jego nowymi władzami.