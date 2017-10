Sondaż: Czy warto zwiększać składkę zdrowotną

Czy należy zwiększyć składkę zdrowotną? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Podwyższenie nakładów jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów, którzy 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni podwyższenia nakładów do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Stały Komitet RM przyjął projekt ustawy, która ma zagwarantować stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku.

Nakłady na ochronę zdrowia (USD/per capita) vs siła nabywcza pieniądza. Za: Szkoła Analityków. pic.twitter.com/ni2VXzoptk — Rezydenci OZZL (@PR_OZZL) 18 października 2017

Wzrost wydatków do 6,8 proc. PKB zaboli jednak gdzie indziej. Eksperci rekomendują m.in. ograniczenie ulg podatkowych czy przywilejów emerytalnych.

Większość badanych (58 proc.) uważa, że nie należy zwiększać składki zdrowotnej. Za tym pomysłem jest 22 proc. ankietowanych, a co piąty respondent nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej przeciwnikami podwyższania składek są kobiety (62 proc.), osoby w wieku 35-49 lat (64 proc.) oraz badani o najniższym poziomie wykształcenia (62 proc.). Tego zdania są też częściej badani o dochodzie od 1001 do 2000 zł (61%) oraz badani z mieszkańcy wsi (62 proc) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.