Jurek Owsiak do Andrzeja Dudy ws. "sieci szpitali": Proszę tego nie podpisywać

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Kukiz zaapelował do prezydenta o zawetowanie ustawy o tzw. sieci szpitali

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację wprowadzającą tzw. sieć szpitali. "Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów" - przekonywał przed głosowaniem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć, albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

- Panie prezydencie, proszę tego nie podpisywać, jeśli w tej ustawie nie znajdzie się bardzo ważne słowo - geriatria - powiedział prezes fundacji WOŚP.

- Jeżeli chce pan w przyszłości, jak ja i ileś milionów obywateli starzejącego się kraju jakim jest Polska, leżeć w łóżkach, które są wygodne. W łóżkach, które są przeznaczone dla osób w podeszłym wieku. Jeżeli chcemy by sprzęt był nowoczesny, a metoda leczenia była skuteczna, niech pan nie podpisuje ustawy, w której nie ma słowa "geriatria" - dodał Owsiak.

- Z całego serca życzę, by ta ustawa pomogła nam wszystkim. Jeżeli tego słowa w tej ustawie nie będzie, zatrzymamy się i będziemy tracili czas. To jest prośba do pana, o ile pan mnie w ogóle wysłucha - kończy prezes fundacji WOŚP.