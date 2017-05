Siatkówka: Historia skłania do optymizmu

Kadra już trenuje w Spale, w sobotę towarzyskie spotkanie z Iranem w katowickim Spodku. Dla nowego trenera Ferdinando De Giorgiego to wyjątkowy debiut. Do tej pory nie prowadził żadnej narodowej drużyny, z Polską zrobi to po raz pierwszy.

Ci, którzy pracowali z nim w Kędzierzynie-Koźlu, mówią o nim same dobre rzeczy. Podkreślają profesjonalizm i twardy charakter. – „Fefe" nie pozwoli sobą rządzić. Potrafi uderzyć pięścią w stół, nie podnosząc głosu – tak oceniają jego osobowość.

De Giorgi na Ligę Światową powołał kilku młodych zawodników, takich jak rozgrywający Marcin Komenda, atakujący Łukasz Kaczmarek i Maciej Muzaj, przyjmujący Aleksander Śliwka, środkowy Bartłomiej Lemański czy libero Kacper Piechocki. Włoski szkoleniowiec będzie im się uważnie przyglądał w perspektywie mistrzostw Europy, które pod koniec sierpnia zostaną rozegrane w naszym kraju.

Kiedy zagra Leon?

Rewolucji nie ma. W kadrze brakuje wprawdzie Mateusza Miki, ale to jego decyzja. Poddał się operacji kolana, chce wreszcie się wyleczyć i na mistrzostwa nie zdąży. Wolne dostał też wyróżniający się środkowy PlusLigi Łukasz Wiśniewski, ale to urlop uzgodniony z trenerem.

Wiadomo, że Bartosz Kurek, który przez ostatnie dwa sezony reprezentacyjne był pierwszym atakującym narodowej drużyny, wraca na starą pozycję przyjmującego. A w ataku, obok Dawida Konarskiego, o swoją szansę walczyć będą młodzi – Muzaj i Kaczmarek.

Wciąż nie wiemy, czy i kiedy De Giorgi będzie mógł skorzystać z usług Wilfredo Leona. Kubańczyk z polskim paszportem, który właśnie został ojcem, nie ukrywa, że bardzo chciałby zagrać w naszej reprezentacji, najpierw musi jednak dostać zgodę kubańskiej federacji.

Będzie nowe rozdanie

W kadrze, zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), zostało 18 zawodników. Włoski trener naszej reprezentacji musiał więc jeszcze zrezygnować z trzech zawodników: dwóch środkowych: Piotra Nowakowskiego i Jakuba Kochanowskiego, oraz przyjmującego Wojciecha Włodarczyka.

Pewnym zaskoczeniem jest odesłanie do domu Nowakowskiego, jednego z najbardziej doświadczonych polskich siatkarzy, bez którego Stephane Antiga nie wyobrażał sobie olimpijskiego składu w Rio de Janeiro. Ale De Giorgi od razu zaznacza, że to jest kadra na Ligę Światową. Rozpoczynające się w sierpniu mistrzostwa Europy to będzie nowe rozdanie i tacy jak Nowakowski z pewnością dostaną szansę.

Pierwszy turniej LŚ w udziałem Polaków rozegrany zostanie 2–4 czerwca we Włoszech, kolejne w Bułgarii (9–11 czerwca) i w Polsce (15–18).

Sześć najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej zagra w wielkim finale tych rozgrywek (Final Six) w Brazylii (6–8 lipca).

A później trochę odpoczynku i wspomniane przez De Giorgiego nowe rozdanie, którego ukoronowaniem będą mistrzostwa Europy.

Ryszard Bosek, mistrz świata i złoty medalista igrzysk olimpijskich w drużynie Huberta Wagnera, mówi, że jest spokojny, ponieważ w pierwszych dwóch latach pracy zagraniczni trenerzy zawsze odnosili sukcesy.

Wystarczy przypomnieć Raula Lozano, Castellaniego, Anastasiego czy Antigę, który wspólnie z Blainem na samym początku swojej przygody z naszą reprezentacją sięgnął po mistrzostwo świata. De Giorgi i polscy siatkarze mają więc powody do optymizmu, ale historia nie zawsze się powtarza.

Zmiany w klubach

Na razie jednak więcej niż o reprezentacji mówi się o transferach w PlusLidze. Do roszad w Rzeszowie jesteśmy już przyzwyczajeni, bo Resovia zmienia skład z sezonu na sezon. Wiemy już, że Andrzej Kowal nie poprowadzi drużyny, choć wciąż ma ważny kontrakt. Na Podpromiu nie zobaczymy też Piotra Nowakowskiego, Fabiana Drzyzgi, Kanadyjczyków Gavina Schmitta i Frederika Wintersa, nie będzie Serba Marka Ivovicia oraz Amerykanina Thomasa Jaeschkego.

Małe trzęsienie ziemi przeżywa też mistrz Polski – Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Konarski wybrał Turcję, a Kevin Tillie prawdopodobnie zwiąże się z Jastrzębskim Węglem. O tym, że trzeba szukać nowego trenera, bo De Giorgi zastąpił w reprezentacji Stephana Antigę, kierownictwo klubu wiedziało wcześniej i podpisało kontrakt z innym Włochem, Andreą Gardinim, który w minionym sezonie prowadził bardzo dobrze spisujący się Indykpol AZS Olsztyn.

Zmiany nie ominą też stabilnej wydawałoby się Skry Bełchatów. Trenera Philippe'a Blaina miał zastąpić Daniel Castellani, ale wybrał Brazylię, miejsce argentyńskiego rozgrywającego Nicolasa Uriarte zajmie Grzegorz Łomacz, ale co będzie, jeśli faktycznie się okaże, że Bartosz Kurek, podobnie jak Konarski, wybierze większe pieniądze w Ankarze?

Wszystko wskazuje na to, że najmniej zmian czeka brązowego medalistę PlusLigi, Jastrzębski Węgiel. Jeśli wzmocni ich Tillie, to będą naprawdę groźni.

Kadra na Ligę Światową

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Marcin Komenda

Przyjmujący: Rafał Buszek, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Atakujący: Dawid Konarski. Maciej Muzaj, Łukasz Kaczmarek

Środkowi: Karol Kłos, Andrzej Wrona, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Lemański

Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek, Kacper Piechocki