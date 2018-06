Okazała wygrana polskich siatkarek z Rosjankami Agnieszka Kąkolewska Fotorzepa/ Roman Bosiacki

Polska pokonała Rosję 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) w meczu rozegranym w Wałbrzychu. Szóste z rzędu, a ogółem ósme zwycięstwo Polek w Lidze Narodów nie da im jednak awansu do Final Six. Wyniki innych spotkań sprawiły, że biało-czerwone nie mają na to już nawet matematycznych szans - zauważa Onet.pl.