TSUE - limit wieku w ofercie pracy bywa dopuszczalny

Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 15 listopada 2016 r. w sprawie Gorka Salaberria Sorondo przeciwko Academia Vasca de Policia y Emergencias (C-258/15).

Stan faktyczny

W omawianej sprawie kandydat na funkcjonariusza policji autonomicznej wspólnoty Kraju Basków – Gorka Salaberria Sorondo – zakwestionował ogłoszenie o naborze do policji. W ofercie wprowadzono wymóg, aby kandydaci nie mieli ukończonych 35 lat. Skarżący będący w wieku powyżej 35 lat, uznał, że tak sformułowane ogłoszenie narusza dyrektywę Rady 2000/78/WE ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Argumentując swoje stanowisko wskazał, że tak ustalona granica wieku jest niezasadna i ogranicza prawo dostępu do funkcji i stanowisk publicznych.

Stanowiska sądów

Sąd krajowy nie zgodził się z tymi zarzutami. W ocenie sądu, ze względu na wysoki poziom wymogów związanych z zadaniami powierzonymi formacjom bezpieczeństwa państwa, ustalenie na 35 lat górnej granicy wieku przy rekrutacji do policji może być traktowane jako proporcjonalne i racjonalne. W rezultacie tak określone wymagania są zgodne z Dyrektywą 2000/78/WE.

Uzasadniając swoje stanowisko sąd krajowy przywołał wyrok TSUE z 13 listopada 2014 r. w sprawie Mario Vital Perez przeciwko Ayuntamiento de Oviedo (C-416/13). W tym orzeczeniu Trybunał stanął na stanowisku, że ustalenie górnej granicy wieku kandydata do pracy w policji może być uznane za dyskryminację. Jednak sprawa C-416/13 dotyczyła kandydatów do pracy w policji miejscowej, której zadania są odmienne od obowiązków funkcjonariuszy policji Kraju Basków. Z tego względu wyrok ten nie może mieć przełożenia na sprawę Gorka Salaberria Sorondo. Dla pewności sąd krajowy zawiesił swoje postępowanie i postanowił zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości.

Zdaniem Trybunału

TSUE w swoich rozważaniach także odwołał się do wyroku C-416/13. Zauważył, że funkcjonariusze policji miejscowej, których dotyczyła sprawa C-416/13, są odpowiedzialni m.in. za kierowanie ruchem w centrum miasta i wykonywanie zadań policji administracyjnej. Z kolei funkcjonariusz policji Kraju Basków nie wykonuje zadań administracyjnych, lecz przede wszystkim zadania operacyjne i egzekucyjne. Te z kolei mogą się wiązać z koniecznością użycia siły fizycznej oraz wykonywaniem zadań w trudnych, a nawet ekstremalnych warunkach. Trybunał wskazał także, że policja Kraju Basków prowadzi oddzielne konkursy dla kandydatów na funkcje administracyjne, w których nie wprowadzono górnej granicy wieku kandydatów. Stwierdził ponadto, że zgodnie z art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2000/78/WE odmienne traktowanie nie stanowi dyskryminacji, jeżeli ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania konkretne cechy (np. wiek) są istotnym wymogiem zawodowym, a wymóg ten jest proporcjonalny.

W konsekwencji TSUE stanął na stanowisku, że szczególne zadania wynikające z pełnienia funkcji funkcjonariusza policji autonomicznej wspólnoty Kraju Basków uzasadniają wprowadzenie limitu wieku kandydatów do pracy. Tak określone wymagania, zdaniem Trybunału, nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Jak to wpływa na nasze prawo

Omawiany wyrok należy rozpatrywać w zestawieniu z wyrokiem w sprawie C-416/13. Analiza obu tych orzeczeń pozwala dość precyzyjnie wskazać sytuacje, w których dopuszczalne jest ograniczenie dostępności do danego stanowiska pracy ze względu na wiek. W tym celu należy wziąć pod uwagę nie tylko nazwę stanowiska i rodzaj pracy, ale także konkretne zadania przypisane do tego stanowiska. Jeżeli charakterystyka tych zadań wymaga od przyszłych pracowników wyjątkowej sprawności fizycznej, wprowadzenie limitu wieku może być dopuszczalne.

Polskie przepisy nie określają limitu wiekowego obowiązującego przy zatrudnianiu funkcjonariuszy publicznych. Jednak w praktyce wiele ogłoszeń o pracę określa limit wieku kandydatów. Dotyczy to przede wszystkim rekrutacji na stanowiska w służbach mundurowych. Oceniając zgodność takich działań z prawem, każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Dlatego pracodawcy, konstruując ogłoszenia o pracę, powinni mieć na uwadze pełne orzecznictwo TSUE w tym zakresie i wprowadzać limit wieku tylko wtedy, gdy określony wiek jest rzeczywiście niezbędny w danej pracy.

Warto pamiętać, że kandydat do pracy, który nie został wybrany ze względu na wiek, może dochodzić od niedoszłego pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W sprawach o dyskryminację ciężar dowodu spoczywa na pozwanym. Zatem to pracodawca musi udowodnić, że decydując się na innego kandydata, kierował się obiektywnymi kryteriami.