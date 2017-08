HFPC: Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy?

W ocenie HFPC kluczowe przy reformowaniu wymiaru sprawiedliwości jest zagwarantowanie, aby projektowane zmiany mieściły się w konstytucyjnych ramach wyznaczanych m.in. przez zasadę trójpodziału władzy, nieusuwalność sędziów oraz prawo do sądu. Ponadto należy wykorzystać potencjał Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości podległego Ministerstwu Sprawiedliwości.

- Reforma wymiaru sprawiedliwości nie może być celem samym w sobie – wskazuje dr Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka HFPC, autorka analizy. – Sądy muszą stanowić narzędzie służące zapewnieniu skutecznej ochrony praw i wolności obywateli – dodaje.

W analizie HFPC postuluje rozważenie implementowania do polskiego systemu zasady, w świetle której zawód sędziego będzie ukoronowaniem kariery prawniczej. Obecny – urzędniczy – model kształcenia realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury znacząco ogranicza „dopływ" osób wykonujących inne zawody prawnicze (a tym samym mające odpowiednie doświadczenie) do urzędu sędziego.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez HFPC, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury powinna w większym stopniu realizować zadania, jakimi są np. szkolenia ustawiczne pracowników wymiaru sprawiedliwości innych niż sędziowie czy prokuratorzy.

Zdaniem HFPC sędziowie (oraz prokuratorzy) powinni mieć zapewnione szkolenia z tzw. kompetencji miękkich (np. w zakresie komunikacji ze stronami postępowań), równie istotnych w codziennej pracy, jak wiedza merytoryczna z zakresu prawa. Ma to bezpośrednie przełożenie na sposób postrzegania sądów przez społeczeństwo. Błędna komunikacja sądu ze stroną postępowania (zwłaszcza nieposiadającą profesjonalnego pełnomocnika) może podważać zaufanie do sądów, a nawet zniechęcać do korzystania z ochrony sądowej.

W analizie HFPC zwraca uwagę, iż praca sędziów w bardzo wysokim stopniu jest uzależniona od organizacji pracy w sądzie. W ocenie HFPC ogromne znaczenie ma sposób w jaki sąd jest zarządzany – poczynając od Biura Obsługi Interesanta, poprzez warunki pracy (zarówno urzędników, jak i sędziów), kończąc na zasobach kadrowych sądu. – W interesie nas wszystkich jest to, aby w sądach zatrudniani byli najlepsi profesjonaliści, zarówno na stanowiskach urzędniczych, asystentów sądowych oraz referendarzy sądowych. Jako ogólną regułę należy zasugerować odpowiednią relację między liczbą osób zatrudnionych na tych stanowiskach, zakresem ich obowiązków oraz wysokością wynagrodzenia – czytamy.

HFPC zwraca jednocześnie uwagę n a dużą rotację na stanowiskach urzędniczych w sądach. Co więcej, nie są to stanowiska, w których przewidziano rozbudowaną ścieżkę awansową, która dodatkowo motywowałaby do pracy i inwestycji w siebie, jak również zachęcałaby do dalszej pracy w wymiarze sprawiedliwości. Z kolei urzędnicy pracujący w sekretariatach od wielu lat wskazują na nieproporcjonalnie niskie zarobki, co nie zachęca do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

W opinie Fundacji niezbędne jest opracowanie ustawy o biegłych sądowych, która zapewni właściwą selekcję biegłych, nadzór nad nimi, jak również zagwarantuje odpowiednie wynagrodzenie zachęcające najlepszych biegłych do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Ponadto zdaniem HFPC należy zabezpieczyć odpowiedni dostęp do pomocy prawnej dla potrzebujących (w tym dla osób pozbawionych wolności) oraz zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach granic przewidzianych w Konstytucji (art. 182 Konstytucji). Należy też ograniczyć delegowanie sędziów – obecne regulacje w tym zakresie zaburzają sprawność pracy sądów, jak również osłabiają gwarancje niezawisłości sędziów. Elementem reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być prawidłowe wykonanie wyroku ETPC w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce dotyczącego przewlekłości postępowań sądowych.

Podsumowanie postulatów HFPC

- Reforma wymiaru sprawiedliwości nie może być postrzegana jako cel sam w sobie – musi być narzędziem służącym zapewnieniu skutecznej ochrony sądowej praw i wolności obywateli. Projektowane zmiany muszą mieścić się w konstytucyjnych ramach wyznaczanych m.in. przez zasadę trójpodziału władzy, nieusuwalność sędziów oraz prawo do sądu.

- Ministerstwo Sprawiedliwości powinno w większym stopniu wykorzystać potencjał Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości podczas prac nad zmianami w sądach.

- Należy zabezpieczyć odpowiedni dostęp do pomocy prawnej dla potrzebujących (w tym dla osób pozbawionych wolności) oraz zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach granic wyznaczanych przez normy Konstytucji (art. 182 Konstytucji).

- Niezbędne jest opracowanie ustawy o biegłych sądowych, która zapewni właściwą selekcję biegłych, nadzór nad nimi, jak również zapewni odpowiednie wynagrodzenie zachęcające najlepszych biegłych do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

- Ograniczenie kognicji sądów (pozostające w zgodzie z Konstytucją i prawem międzynarodowym) oraz wzmocnienie konsensualnych form rozwiązywania sporów (oraz zapewnienie pomocy prawnej) mogą doprowadzić do ograniczenia liczby spraw kierowanych do sądów.

- Model dojścia do zawodu sędziego opiera się obecnie na niezgodnej z Konstytucją regulacji instytucji asesora sądowego.

- Należy ograniczyć delegacje sędziów - ich obecna regulacja zaburza sprawność pracy sądów, jak również osłabia gwarancje niezawisłości sędziów.

- Elementem reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być prawidłowe wykonanie wyroku ETPC w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce dotyczącego przewlekłości postępowań sądowych.

- Kształt nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi nie może prowadzić do podważenia międzynarodowego zaufania do niezależności polskich sądów.