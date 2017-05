Poprawka do nowelizacji ustawy o KRS przyjęta

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka podjęła we wtorek trzecią próbę zakończenia prac nad nowelą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mimo wielokrotnych już dyskusji o reformie Rady i konkretnych propozycji atmosfera znów była bardzo gorąca. Pojawiły się wnioski o zarządzenie przerwy, przepadły jednak w głosowaniu. Podobny los spotkał wniosek o zawieszenie prac nad zmianami w KRS na najbliższy rok. Za to każdy z artykułów nowelizacji był szeroko dyskutowany.

Główna poprawka autorstwa MS, ale złożona we wtorek przez posła Stanisława Piotrowicza, uzupełnia zapis projektu dotyczący wyboru członków KRS. Kandydatów na członka KRS zgłaszają: Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Zgodnie z poprawką jednak wyboru można będzie dokonywać wyłącznie spośród sędziów zarekomendowanych przez środowiska prawnicze – m.in. sędziów, adwokatów, radców prawnych itd.

– To nie będą kandydaci do KRS, tylko kandydaci na kandydatów do Rady – grzmiał poseł Borys Budka (PO).

Większość posłów opozycji oceniała ją więc jako pudrowanie rzeczywistości, ale poparła. W głosowaniu zarządzonym przez Stanisława Piotrowicza, szefa komisji (PiS), poprawka ministra przeszła 15 głosami posłów Komisji Sprawiedliwości (trzech było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu).

W obronie noweli stanęli posłowie PiS. Bartłomiej Wróblewski oceniał, że propozycja MS mieści się w konstytucyjnych regulacjach.

– Konstytucja nie rozstrzyga, kto wybiera sędziów-członków KRS – twierdził poseł.

Wszystko wskazuje, że komisja chce na trwającym od środy do piątku posiedzeniu doprowadzić do drugiego czytania projektu. Opozycja zapowiada zgłaszanie poprawek, co oznacza obowiązkowe trzecie czytanie.

Jeszcze do niedawna zastrzeżenia do noweli ustawy o KRS miał prezydent Andrzej Duda. Nie podobał mu się pomysł wygaszenia kadencji członków KRS przed upływem konstytucyjnego terminu jej zakończenia.

O zmianach w KRS dużo mówiło się podczas sobotniego Kongresu Prawników Polskich. Prawnicy powiedzieli wprost, że chcą dialogu, ale nie godzą się na niekonstytucyjne zmiany. Chcą też sami przygotować reformę wymiaru sprawiedliwości. Liczą, że rząd weźmie ich propozycje pod uwagę.

Etap legislacyjny: przed II czytaniem w Sejmie