CBA weszło do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa

Jak czytamy na stronie internetowej Rady, pomimo kilku próśb pracownika Biura Krajowej Rady Sądownictwa o opuszczenie pomieszczeń Biura Rady i oczekiwanie na informację w Kancelarii na holu głównym, nie zastosowali się oni do tej prośby i wkroczyli do gabinetu Wiceprzewodniczącego Rady przerywając spotkanie na którym był Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący oraz rzecznicy prasowi. - Po wejściu do pomieszczenia przedstawili się i oświadczyli, że chcą doręczyć sędziemu Waldemarowi Żurkowi upoważnienie o wszczęciu kontroli jego oświadczeń majątkowych - relacjonuje KRS. Sędzia odmówił przyjęcia pisma w takich warunkach i poprosił o przesłanie mu tego upoważnienia pocztą, a jeśli konieczne jest osobiste wręczenie tego upoważnienia, o wezwanie go tą drogą do stawiennictwa w siedzibie CBA, na które się oczywiście stawi. Funkcjonariusze jednak pozostawili wspomniane upoważnienie, po czym opuścili siedzibę Rady.

- Na swoim najbliższym posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa rozważy wystąpienie do przełożonych funkcjonariuszy CBA o wskazanie przyczyn przeprowadzenia czynności w opisany wyżej sposób - zapowiedziała KRS.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka. - To efekt przeprowadzonej wcześniej przez naszych kontrolerów analizy tychże oświadczeń. Analiza dała podstawy do wszczęcia tej kontroli - napisano na stronie internetowej CBA.