Sąd Najwyższy ocenił nowelizacje ustaw o SN, KRS i sądach

Proponowane zmiany majš charakter pozorny, i nie służš faktycznemu rozwišzaniu toczšcego się sporu o praworzšdnoœć - uważa Sšd Najwyższy.

W czwartek Pierwszy Prezes Sšdu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła opinię do projektu nowelizacji ustaw Prawo o ustroju sšdów powszechnych, Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz o Sšdzie Najwyższym w brzmieniu ustalonym przez Komisję Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka w œrodę 11 kwietnia 2018 r.

W ocenie SN proponowane zmiany majš charakter pozorny, i nie służš faktycznemu rozwišzaniu toczšcego się sporu o praworzšdnoœć, a majš na celu wyłšcznie stworzenie pozoru, że istnieje wola zakończenia kryzysu. Jak bowiem wskazuje SN, przedstawione zmiany nie odnoszš się do najbardziej kontrowersyjnych z punktu widzenia organów międzynarodowych zagrożeń praworzšdnoœci.

Oceniajšc propozycje dotyczšce Sšdu Najwyższego zauważono, że zgłoszone zmiany w zakresie odnoszšcym się do przechodzenia w stan spoczynku nie dotyczš sędziów, którzy do dnia 3 kwietnia 2018 r. ukończyli 65. rok życia albo ukończš 65. rok życia do 3 lipca 2018 r., w tym obecnego Pierwszego Prezesa Sšdu Najwyższego. Tych ostatnich sędziów dotyczy bowiem umieszczony wœród przepisów przejœciowych art. 111 § 1 ustawy o SN, którego nie planuje się znowelizować.

Dla dalszego zajmowania stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli już albo ukończš 65. rok życia do 3 lipca br. nadal będzie konieczne uzyskanie zgody Prezydenta RP.

Jak wskazano, projektowane zmiany nie dotyczš w ogóle obecnych sędziów Sšdu Najwyższego, w stosunku do których w ogóle nie eliminuje się „swobody decyzyjnej Prezydenta RP w odniesieniu do przedłużania czynnego mandatu".

Jak czytamy, w odniesieniu do sędziów, którzy nie ukończš 65. roku życia do 3 lipca 2018 r., nie sposób nie zauważyć, że projektowane regulacje majš na celu wywołanie wrażenia, że dla dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sšdu Najwyższego po osišgnięciu wieku przechodzenia w stan spoczynku wystarczajšce będzie oœwiadczenie sędziego połšczone z przedłożeniem zaœwiadczenia o stanie zdrowia. - Jest to jednak tylko pozór, albowiem możliwoœć wyrażenia przez Prezydenta RP arbitralnego sprzeciwu co do dalszego zajmowania stanowiska w istocie sprawia, że o możliwoœci orzekania przez sędziego decydować będš przedstawiciele władzy wykonawczej - wskazuje SN.