Paweł Mucha: Sędziowie są od orzekania, a nie politykowania

Atmosfera wokół reformy polskiego sšdownictwa od kilkunastu miesięcy jest bardzo goršca. W prace nad zmianami zaangażował się Andrzej Duda. O tym, co prezydent o reformie myœli, co mu się w niej podoba i na co liczy – mówi Agacie Łukaszewicz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Rz: Prezydent jest zadowolony z reformy sšdownictwa, która odbywa się teraz w Polsce?

Paweł Mucha: Reforma nie jest zakończona. Natomiast niewštpliwie ustawy: o Sšdzie Najwyższym i zmiany w Krajowej Radzie Sšdownictwa pomagajš uzdrowić sytuację w SN i Radzie. To istotna jakoœciowa zmiana w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwoœci.

Na czym polega ta jakoœciowa zmiana?

W przypadku ustawy o Sšdzie Najwyższym zmiana polega na wprowadzeniu ławników, czyli wzmocnieniu czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoœci. To trafne rozwišzanie także przy skardze nadzwyczajnej. Prezydent jest zainteresowany utrzymaniem tej skargi jako œrodka prawnego, który pozwoli naprawić niesprawiedliwoœć, usunšć ewidentne błędy sšdów. Jednoczeœnie dzięki filtrowi uprawnionych podmiotów i wyraŸnych przesłanek jej wnoszenia nie powinien on być nadużywany. Dobrze, że ustawa o SN stała się już elementem obowišzujšcego porzšdku prawnego. Jeœli chodzi o zmiany w KRS, to dla nas najważniejszy był multipartyjny wybór przez przedstawicieli narodu, czyli posłów, sędziów-członków KRS. I to się udało. Można dyskutować, czy cała opozycja mogła się w ten proces zaangażować. Moim zdaniem mogła i powinna. Uważam jednak, że dobrze się stało, że do zmian w sposobie wyboru doszło. To dużo lepsze rozwišzanie niż wybór sędziów przez sędziów. Ten model miał szansę, ale się nie sprawdził w praktyce.

W efekcie jednak właœnie tej jakoœciowej zmiany, o której pan mówi, nie mamy dziœ Krajowej Rady Sšdownictwa.

To nieprawda. Krajowa Rada Sšdownictwa jest wybrana. Ostatnio odbyło się nieformalne spotkanie jej członków zwołane przez sędziego Wiesława Johanna, przedstawiciela prezydenta w KRS. W jego wyniku skierowano apel do prof. Małgorzaty Gersdorf, pierwszej prezes Sšdu Najwyższego. Moim zdaniem powinna niezwłocznie zwołać posiedzenie KRS. Nie powinno się negować wykonywania obowišzków opisanych wprost w ustawie. Z całym szacunkiem do pani profesor, ale nie jest też ona jednoosobowo uprawniona do rozstrzygania o konstytucyjnoœci przepisów. To nie jest model amerykański. My mamy Trybunał Konstytucyjny, powołany do badania zgodnoœci z konstytucjš, mamy domniemanie konstytucyjnoœci ustaw. W tej sytuacji na pierwszej prezes SN cišży obowišzek zwołania posiedzenia i trzeba go wykonać.

Prezydentowi podobał się pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwoœci, żeby pierwszš prezes SN w wypełnieniu tego obowišzku wyręczyła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska?

Liczymy na to, że pani prezes zwoła posiedzenie KRS. Na przyszłoœć nie wykluczam jednak zmiany prawa do zwoływania pierwszego posiedzenia KRS, ale raczej przez osobę z samego składu rady.

Nowy, zmieniony SN będzie lepszy od dotychczasowego? Prezydent jest takiego zdania?

Oczywiœcie. Będš w nim orzekać ławnicy w sprawach dyscyplinarnych i przy rozstrzyganiu skarg nadzwyczajnych. W tym sensie lepszy, że lepiej ukształtowany, a proces zmian w SN jest elementem reformy wymiaru sprawiedliwoœci. Nie jest tak, że na zmianach w SN i KRS reforma się kończy.

To dopiero jej poczštek?

Powiedzmy, że jesteœmy w trakcie. Oczywiœcie reforma powinna iœć dalej. Wiodšcym partnerem w jej przygotowywaniu powinno być Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Czekamy na jego dalsze propozycje. Jest wiele postulatów, które rozważamy, ale nie mamy wštpliwoœci, że reformę trzeba kontynuować.

Prezydenta nie martwi konflikt na linii: sędziowie – Ministerstwo Sprawiedliwoœci?

Nie patrzmy na to, co się dzieje, w kategorii konfliktu. Nie postrzegam grupy sędziowskiej jako korporacji. Sędziom jest oddana ogromna indywidualna władza. To sš osoby powołane do tego, żeby wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. To niezwykle szlachetny, wysoki stan sędziowski. Prestiżowa pozycja społeczna. Powinniœmy do nich podchodzić z szacunkiem i ten szacunek budować. A muszę przyznać, że w œwietle niektórych orzeczeń, głównie dyscyplinarnych, trudno o to w ocenie opinii publicznej.

To jedyne zastrzeżenia kierowane do sędziów?

Niestety, nie. Uważam, że sędziowie nie powinni się wypowiadać na temat realizacji kompetencji przez organy władzy wykonawczej. Dokonywać politycznych ocen ministrów czy innych organów administracji publicznej. Powód? Bo to nie jest kompetencja sędziowska. Dziœ widać, że niektórzy sędziowie stajš się niestety politykami, co w sposób oczywisty jest sprzeczne z konstytucyjnš zasadš apolitycznoœci sędziów, która wprost wynika z ich niezawisłoœci. Sędzia oczywiœcie może podjšć tego rodzaju decyzję – odwieszam togę do szafy i startuję w wyborach. Być może częœć sędziów takie ambicje ma. Mógłbym wskazać nawet kilka nazwisk o mocnym politycznym temperamencie.

A co prezydent myœli o konflikcie na linii polski rzšd – Bruksela?

Dobrze, że toczy się dialog. Potrzebna jest dobra wola obu stron do ostatecznego porozumienia. Ze swej strony będziemy się starali wyjaœniać wszelkie wštpliwoœci. W poniedziałek podnosiłem w rozmowie z przewodniczšcym Fransem Timmermansem zalety skargi nadzwyczajnej, która jest narzędziem usuwania błędów sšdowych jako œrodka, który może być narzędziem wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zgodnie z treœciš europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoœci. Nie możemy zapominać, że ta reforma to element programu wyborczego prezydenta oraz partii, która wygrała w Polsce wybory, że ocena społeczna funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci jest zła, że ludzie oczekujš zmian. Ja także do nich należę, a swoje oczekiwania opieram również na doœwiadczeniu w adwokaturze. Mówię wprost: w Polsce trzeba naprawiać wymiar sprawiedliwoœci.

Prezydent jest zadowolony z nowych uprawnień, które chcš mu przyznać posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci w nowelach ustaw o ustroju sšdów powszechnych, Krajowej Radzie Sšdownictwa i Sšdzie Najwyższym? Nowele sš już w Sejmie i czekajš na pierwsze czytanie.

Jeœli mówimy o procedurach wyrażania zgody na dalsze orzekanie przez sędziów, którzy osišgnęli wiek stanu spoczynku, zgłosiliœmy pewne merytoryczne zastrzeżenia. Chodzi o odpowiednie sformułowanie treœci przepisów. Nie dopuszczamy bowiem, by od postanowienia prezydenta w takiej sprawie istniało odwołanie do KRS, co skutkowałoby ponownym rozpatrzeniem sprawy. To się nie mieœci w formule polskiej konstytucji. Jest sprzeczne z niš. Można sobie jednak wyobrazić, że prezydent podejmuje decyzję w sprawie konkretnego sędziego po zasięgnięciu opinii KRS. Podobnie jest z powoływaniem asesorów. Tutaj też zgłosiliœmy pewne uwagi w dialogu z większoœciš parlamentarnš.

Zbliża się referendum konstytucyjne. Znamy już datę i pytania, jakie w nim padnš? Kiedy poznamy szczegóły?

Planujemy konwencję konstytucyjnš 26 kwietnia. To będzie duże wydarzenie. Do udziału w niej zaproszono kilkaset osób aktywnych w debacie konstytucyjnej. Chcemy podsumować dotychczasowš dyskusję o zmianach konstytucji. Potrzeba referendum jest oczywista. Większoœć Polaków jest właœnie takiego zdania. Sš konkretne postulaty zmiany konstytucji zgłaszane przez konstytucjonalistów, przez polityków, ale przede wszystkim przez społeczeństwo. Paradoksem jest to, że nie ma dziœ partii, która nie oczekiwałaby zmiany konstytucji w zakresie postulatów programowych, a nie wszystkie te partie angażujš się w poparcie idei referendum, w którym ma przecież wypowiedzieć się naród, czyli my wszyscy jako obywatele. Jestem przekonany, że referendum konsultacyjne się odbędzie. Przygotowaliœmy kilkadziesišt potencjalnych pytań, wyodrębniliœmy 18 obszarów szczegółowych, które naszym zdaniem mogłyby być przedmiotem pytań, a w konsekwencji zmiany konstytucji. Musimy wybrać jednak ok. dziesięciu pytań, które zadamy obywatelom. Co do daty decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła. Termin i pytania referendalne ustali ostatecznie pan prezydent w porozumieniu z większoœciš senackš.

Choć rozmawiamy głównie o reformie wymiaru sprawiedliwoœci, to nie mogę nie zapytać o weto prezydenta do ustawy tzw. degradacyjnej. Dla wielu było zaskoczeniem. Co teraz zamierza prezydent?

Dyskusja o tym jeszcze przed nami. Prezydent zapowiedział spotkanie z przedstawicielami dawnej opozycji, z ofiarami represji w czasie stanu wojennego, z osobami zaangażowanymi ówczeœnie w działalnoœć na rzecz bytu państwa niepodległego. Spotkanie odbędzie się wkrótce.

Prezydent sam przygotuje nowelę ustawy degradacyjnej?

Najpierw wsłuchamy się w głos osób represjonowanych i opozycjonistów z czasów PRL, a ostatecznš decyzję podejmie pan prezydent.