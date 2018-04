Projekt nowelizacji ustaw Prawo o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym w środę w Sejmie

W œrodę odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw Prawo o ustroju sšdów powszechnych oraz o Sšdzie Najwyższym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwoœci.

W uzasadnieniu autorzy projektu - posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci - podkreœlajš, że "przepisy wprowadzone ustawami uchwalonymi w przez Sejm VIII kadencji w pełni gwarantujš praworzšdnoœć i realizujš konstytucyjnš zasadę podziału i równowagi między poszczególnymi gałęziami władzy". Co więcej, "przepisy uchwalone na przestrzeni ostatnich miesięcy, w szczególnoœci te, które wprowadziły zasadę losowego wyznaczania składów orzekajšcych, a także ograniczyły władzę prezesów sšdów w zakresie przenoszenia sędziów, w istotny sposób wzmocniły niezawisłoœć sędziów".

Natomiast autorzy projektu przedstawiajš propozycje zmian majšce na celu "udoskonalenie jakoœci polskiego sšdownictwa".

Zgodnie z projektem bez opinii kolegium sšdu oraz Krajowej Rady Sšdownictwa minister sprawiedliwoœci nie będzie mógł podjšć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa konkretnego sšdu.

Najpierw minister zasięgnie opinii kolegium sšdu w sprawie odwołania prezesa lub wiceprezesa sšdu. Jeœli opinia będzie negatywna, to zwróci się do KRS. Rada, jak chcš posłowie, będzie mogła większoœciš dwóch trzecich głosów (chodzi o 17 głosów na 25 członków KRS) odmówić zgody na odwołanie prezesa sšdu, co z kolei ma być wišżšce dla ministra.

Jeœli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w cišgu 30 dni, to – jak zapisano w projekcie – jego brak nie będzie stał na przeszkodzie w odwołaniu prezesa sšdu przez ministra. Występujšc o opinię, minister sprawiedliwoœci może na ten czas zawiesić prezesa albo wiceprezesa sšdu w pełnieniu obowišzków.

Co więcej, to prezydent, a nie minister sprawiedliwoœci, ma w przyszłoœci mianować asesorów.

I kolejne zmiany. W myœl nowelizacji ustawy o SN jego sędziowie będš mogli orzekać nawet 6 lat dłużej – prezydent będzie mógł dwukrotnie, co 3 lata, zgodzić się na ich dalsze orzekanie po 65. roku życia. Jeœli prezydent się nie zgodzi, sędzia będzie mógł się odwołać do KRS, która większoœciš dwóch trzecich głosów będzie mogła zweryfikować decyzję głowy państwa.

Trzecia ze zmian dotyczy wieku emerytalnego sędziów. PiS chce zrównać na poziomie 65 lat wiek przechodzenia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn. Jeœli kobieta sędzia będzie chciała odejœć na sędziowskš emeryturę w wieku 60 lat, będzie miała do tego prawo, ale nie obowišzek, jak to jest dziœ.

Zmiany majš wejœć w dwa tygodnie po ogłoszeniu.