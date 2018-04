Spory frankowiczów z bankami rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty we frankach

Ze sporów kredytobiorców z bankami powinni wyłšczać się sędziowie, którzy sami majš takie długi.

Od czasu, gdy zaczęto publikować oœwiadczenia majštkowe sędziów, ujawniono, że kilka spraw o kredyty frankowe prowadzili sędziowie z takimi kredytami. Zważywszy na iloœć tych spraw i kredytów, do takich sytuacji może dochodzić częœciej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

We własnej sprawie...

Swego czasu poruszano w mediach sprawę radczyni z Warszawy, która prowadziła sprawy banków z frankowiczami w wydziale sšdu, którego przewodniczšcym był jej mšż. Pojawiały się podejrzenia o konflikt interesów.

Nowe przypadki, do których dotarła „Rzeczpospolita", dotyczš jednak sędziów, którzy orzekali w sprawie frankowej, majšc podobny kredyt. Orzekali, bo albo nie złożyli wniosku o wyłšczenie, albo skład badajšcy wniosek nie wyłšczył ich.

W sprawie przed Sšdem Apelacyjnym w Białymstoku, w której wyrok zapadł 17 stycznia 2018 r., sędzia przewodniczšcy ma kredyt hipoteczny w CHF na 20 lat, wcišż niespłacony na ok. 30 tys. franków (miał też pożyczkę w CHF na kupno auta). Z kolei w składzie Sšdu Apelacyjnego w Katowicach, który wydał wyrok w sprawie frankowej 19 stycznia 2018 r., orzekała (jako sprawozdawca) sędzia, która też miała kredyt we frankach na kupno nieruchomoœci.

Wspomniane orzeczenia były akurat korzystne dla frankowiczów, w drugim sšd oddalił żšdanie firmy windykacyjnej, która nabyła od banku dług frankowiczów. Sšd stwierdził nieważnoœć umowy kredytu, co skutkuje koniecznoœciš zwrotu przez obie strony tego, co otrzymały. A skoro pozwani zapłacili bankowi więcej, niż uzyskali z kredytu, to bankowi, a następnie firmie windykacyjnej spłata się już nie należy.

– Uważam, że jeœli sędzia lub jego małżonek ma z tym samym bankiem umowę kredytu, to powinien się wyłšczyć ze sprawy. A gdy ma tylko podobny kredyt z innym bankiem, to należałoby dodatkowo sprawdzać, jak daleko sięga to podobieństwo – ocenia Arkadiusz Szczeœniak, prezes stowarzyszenia frankowiczów Stop Bankowemu Bezprawiu.

...się nie orzeka

Podobnie na sprawę patrzy prof. Maciej Gutowski, adwokat.

– Sam fakt posiadania kredytu we frankach nie powoduje wyłšczenia sędziego od spraw dotyczšcych takich umów kredytowych. Nie tylko dlatego, że się one różniš i różne problemy na ich tle wynikajš, lecz dlatego, że idšc tym tropem, doszlibyœmy do absurdu. Sędzia posiadajšcy samochód w kredycie nie mógłby orzekać w sprawach kredytów na dom zabezpieczony hipotekš. Inaczej natomiast oceniłbym, gdyby sędzia rozpoznajšcy „sprawę frankowš" był w osobistym sporze z danym bankiem na gruncie swej umowy kredytu frankowego. Wówczas powinien się wyłšczyć od podobnej sprawy.

Innego zdania jest Jerzy Bańka, wiceprezes Zwišzku Banków Polskich.

– Nie może być tak, że w sprawach budzšcych skrajne emocje będš orzekali sędziowie subiektywnie zainteresowani kształtowaniem okreœlonej linii orzeczniczej. Tylko w taki sposób może być zapewniona konstytucyjna gwarancja bezstronnego sšdu. Trudno uznać za zgodny z tš zasadš przypadek sędziego, który będšc posiadaczem takiego kredytu, wydaje wyrok w sprawie, i to jako sędzia sprawozdawca. Standardem powinno być wyłšczenie sędziego na jego wniosek niezależnie od tego, czy wyrok będzie korzystny dla kredytobiorcy czy też drugiej strony – podkreœla. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Jerzy Naumann, adwokat

Większoœć obywateli ma własnš ocenę banków oferujšcych rzekomo atrakcyjne kredyty denominowane we frankach. Subiektywizm ten dramatycznie się zawęża, gdy dana osoba jest stronš umowy frankowej. Jeœli „frankowiczem" jest sędzia, to z pewnoœciš nie ma wewnętrznej niezawisłoœci pozwalajšcej mu bezstronnie rozpoznawać sprawę z udziałem banku, w której chodzi o rozliczenia kredytowe. Również gdy chodzi o odbiór zewnętrzny, sędzia taki pozostawałby w cieniu podejrzenia, że jego własna sytuacja majštkowa w kontekœcie zacišgnięcia kredytu rzutuje na rozstrzygnięcie. Tak nie powinno być, bo to podrywa zaufanie do sšdów – i to u samego pnia. Sędzia powinien sam złożyć wniosek o wyłšczenie ze sprawy, a jeœli stronš procesu jest bank, w którym ma kredyt, to od rozpoznania jest wyłšczony z mocy prawa.