Środowiska prawnicze za projektem Iustitii ws. KRS

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Projekt Iustitii, który został wniesiony do Sejmu przez posłów opozycji zakłada m.in. przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady enumeratywnie wymienionym w projekcie. Chodzi o grupę 2 tys. obywateli, rzecznika praw obywatelskich, Naczelną Radę Adwokacką czy Krajową Radę Radców Prawnych. Na liście uprawnionych znaleźli się też: Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, rady wydziałów prawa i grupy sędziów – od 10 do 50, w zależności od szczebla sądu. Iustitia proponuje też obowiązkowe publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów przed wyborami, transmitowane w internecie. Zmienić ma się też system wyborów przedstawicieli pośrednich na bezpośrednie ogólnopolskie wybory. Obowiązywać w nich będzie zasada: jeden sędzia równa się jeden głos.

Zdaniem sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, projekt Iustitii „urzeczywistnia zasady samorządności sędziowskiej poprzez wprowadzenie nowego, w pełni demokratycznego modelu wyłaniania przedstawicieli sędziów do konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Jak czytamy, projekt ustawy poprzez kompleksową regulację trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa zwiększa transparentność dokonywanych wyborów oraz zapewnia udział w nich przedstawicielom społeczeństwa (w tym samorządów zawodowych).

- Proponowane w projekcie rozwiązania pozostają też zgodne ze standardami wyznaczanymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ze standardem europejskim, wedle którego wybór sędziów do rady sądownictwa winien być dokonywany przez sędziów – podkreślają sygnatariusze porozumienia.

Projekt Iustitii jest obecnie na etapie I czytania w Sejmie.